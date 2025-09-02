'Manifest' konserine veto kararı: Belediyenin onayından geçemedi! Sosyal medyada kıyafet tartışması

Sosyal medyanın son zamanlarda en çok konuştuğu isimlerden 'Manifest' bir kez daha gündemde. Tolga Akış'ın düzenlediği 'Big5' isimli YouTube programında seçilen ve kısa sürede popülerlik elde eden kız grubu, çıkardığı albümle müzik listelerinde zirvede yerini almıştı.

TURNE SIRASINDA ÜZÜCÜ HABER

13 Haziran'da yayınladıkları Manifestival albümüyle milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan grup, Türkiye turnesine çıkmak için düğmeye basmıştı. Erzurum'da sahneye çıkmaya hazırlanan Manifest'e üzücü haber geldi. Konser, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından veto edildi.

ŞEHRE 'UYGUN' DEĞİLMİŞ

Gazeteci Timur Soykan'ın haberine göre, Erzurum'da grubun konser düzenleyebileceği tek alan olan Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi için etkinlik başvurusunda bulunuldu. Ancak Erzurum Büyükşehir Belediyesi denetiminde olan bölge, müzik grubu üyelerinin sahne kıyafetlerinin 'çok açık' olduğu ve Erzurum şehrine uygunluk göstermediği gerekçesiyle reddedildi.

KARAR TEPKİ ALDI

Sosyal medyada haber hızla yayılırken kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Paylaşımların altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

-Yok artık daha neler! Sahnede show yaparken ne giymelerini bekliyorlardı acaba?

-Yeğenim giderdi belki ya...

-Kızların kıyafetlerini görmek istemeyen zaten konsere gitmez. Bu devirde hala bir kadının kıyafetinin açık veya kapalı olduğunu konuşmak saçmalık.

-Anlaşıldı, artık Manifest dinleyeceğiz.

-Konserdeki kıyafetine karışma hakkını kim veriyor? Konserde nasıl isterseler giyinirler sizene?

-Bunlar iyi ki bi Madonna, Lady Gaga konseri falan görmemişler. Görseler dilleri uçuklar.

-2025 yılında ortaçağ karanlığı...

MANİFEST'TEN İLK TEPKİ

Gelen yorumların ardından Manifest, X platformu üzerinden Erzurum'daki dinleyicilerine seslendi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Manifest, "Erzurumlu manifest dinleyicileri 🫶🏼 Sizi seviyoruz 💞" paylaşımında bulundu.