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Manisa'da bir kişi internet sitesinden tanıştığı kadın tarafından 16 bin Euro dolandırıldı

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GÜNDEM  | 12.03.2019 20:24 | Son Güncelleme

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oturan fabrika işçisi Berat Ü. (36), internet sitesinde tanıştığı kadın tarafından 16 bin Euro dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Manisa'da bir kişi internet sitesinden tanıştığı kadın tarafından 16 bin Euro dolandırıldı

Organize Sanayi Bölgesi'nde beyaz eşya üretimi yapan fabrikada çalışan işçi Berat Ü., iddiaya göre, arkadaşlık sitesinde adının 'Fatma' olduğunu ve Bosna Hersek'te yaşadığını söyleyen bir kadınla tanıştı. Berat Ü., bu kadınla evlilik kararı aldı ve Türkiye'ye gelebilmesi için ilk olarak ocak ayında bir miktar para gönderdi. Ancak kadın, çeşitli bahaneler öne sürerek Berat Ü.'nün yanına gelmedi. Berat Ü., konuştukları süre boyunca kadına farklı zamanlarda toplam 16 bin Euro para gönderdi. Berat Ü., sözünü tutmayıp kendisiyle görüşmeyen kadın hakkında dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle polise şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa internetten kadın tanışma

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