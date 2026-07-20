Manisa'da film gibi olay! Patronu babası çıktı, 1 milyarlık servete ortak oldu

Manisa'da filmlere konu olacak bir olay ortaya çıktı. Hikaye 1950'li yıllara dayanıyor. O dönem 21 yaşında olan Ümit Etyüzen, 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kalınca tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi.

ZORLUKA'NIN NÜFUSUNA KAYDETTİRİLDİ

İddialara göre Zorlukaya ilk başta bebeği istemedi ve dere kenarına bıraktı. Zorlukaya daha sonra bebeği geri aldı ve Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladı. Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.

"BU GERÇEĞİ KİMSEYE ANLATMAYIN"

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, "Bu gerçeği kimseye anlatmayın" diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay ve temizlik işlerinde çalışması için işe aldı. Eşi Enver Zorlukaya da aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. İkili fabrikanın bekçi evinde kalıyordu.

ANNESİ GİBİ ÜZMEZ AİLESİNİN YANINDA ÇALIŞTI

Kalbiye Sağlam da büyüdükten sonra annesi gibi Üzmez ailesi yanında çalıştı. Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışan Kalbiye, 14 yaşındayken evlendirildi ve Manisa'ya taşındı.

Kalbiye Sağlam 28 yaşındayken eşi vefat etti ve iki çocuğuyla birlikte kaldı. Sağlam daha sonra uzaktan akrabası sandığı ancak biyolojik olarak babası olan Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü. Kalbiye, yıllarca Niyazi Üzmez'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde, dükkanında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalıştı. Öte yandan Kalbiye'nin annesi olan Ümit Etyüzden 1996 yılında 66 yaşındayken hayatını kaybetti.

GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den üç çocuğu olan Niyazi Üzmez ise 2022 yılında gerçeği itiraf etti. Üzmez, Turgutlu'daki bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin, "Bu çocuk sana ne kadar çok benziyor" dediği Kalbiye'ye gerçeği itiraf etti.

BABALIK DAVASI AÇTI

Şimdilerde 75 yaşında olan Kalbiye Sağlam, Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. İş insanı Niyazi Üzmez, 2022'de 88 yaşında vefat etti.

DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Baba Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken örnekler alındı. Anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı. Yapılan DNA testi sonucuna göre Kalbiye Sağlam'ın yüzde 99,9 oranıyla Niyazi Üzmez'in kızı olduğu kesinleşti. Rapor, Turgutlu Aile Mahkemesi'ne gönderildi.

Kalbiye Sağlam, Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Niyazi Üzmez'in nüfusuna geçen Kalbiye Sağlam, iş insanının 4. çocuğu olarak 1 milyar liralık servete de ortak oldu. Davanın sonuçlanmasıyla birlikte Kalbiye Sağlam, Üzmez soyadını aldı.