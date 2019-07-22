Manisa'da gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Astsubay Osman Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Efe ile ikizi Eren Birol, arkadaşları Mehmet Aktaş'ı (14) da yanlarına alarak evlerine 1 kilometre mesafedeki Kemaliye Göleti'ne gitti. Üç çocuk etrafı tel örgülerle çevrili gölet alanına tel örgülerin kenarından girdi. Gölet kenarındaki çamurluk alanda kayarak eğlenen 3 arkadaştan, iddiaya göre Efe Birol, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre derinliğindeki gölete düştü. Eren Birol da ikizini kurtarmak için panikle suya atladı. İki kardeş bir süre sonra suya batıp, çıkarak gözden kayboldu. Bunun üzerine yanlarındaki arkadaşları Mehmet Aktaş, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Karadan ve botla gölette arama çalışması başlatılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nden dalgıç istendi. Dalgıç polisler, ikizleri suya düştükleri yerde balçığa saplanmış halde buldu. Dalgıç polisler, önce Efe Birol ardından ikizi Eren Birol'un cesetleri sudan çıkardı.