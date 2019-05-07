YEMEK

Manisa'da ramazan ayının vazgeçilmezi: Taban simidi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Manisa'ya özgü olan ve ramazan ayı ile bütünleşen taban simidi, bu sene de sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Manisa'da ramazan ayının vazgeçilmezi: Taban simidi

Özellikle ramazan ayında Manisa'da sahur sofralarının olmazsa olmazı arasında yer alan taban simidi mesaisi başladı. Coğrafi işaret olarak Manisa'yla özleşen taban simidini, yaşları 10 ile 20 arasında değişen çocuk ve gençler, sahur vakti sokak sokak gezerek satıyor. Taban simidi satıcıları, fırınlardan aldıkları, nohut mayasından yapılan Manisa'ya özgü bu unlu mamülü, karton kutulara doldurup, sokak sokak geziyor. Satıcılar 'Sıcak sıcak taban simidi' diye bağırırken, balkon ve pencerelerden sepetlerini sarkıtan Manisalılar, içinde tuz ve şeker bulunmayan ve susatmayan bu simitten alabilmek için adeta birbirleri ile yarışıyor.

manisada-ramazan-ayinin-vazgecilmezi-taban-simidi_7453_dhaphoto3

İftardan sahur vaktine kadar simit satan İsa Şişmanlar (15), bu işi sürekli değil sadece ramazan ayında yaptıklarını belirterek, "Sahura kadar simit satıyoruz. Ailemiz izin veriyor. Harçlığımızı çıkarıyoruz" dedi. Bir diğer taban simidi satıcısı Umut Küçük de (15) harçlığını çıkarmak için gecede 150 ile 200 arasında simit sattığını söyledi.

'Susatmadığı için Ramazan'da tercih ediliyor'

manisada-ramazan-ayinin-vazgecilmezi-taban-simidi_6262_dhaphoto1

Fırın işletmecisi 5 çocuk babası Şükrü Arslan (44) taban simidinin Manisa'ya özgü bir ürün olduğunu belirtip, "Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Ramazan aylarında işin durumuna göre 1000 ile 3 bin arası taban simidi çıkarıyoruz. Genellikle ramazan ayında çocuklar satıyor. Bu uzun zamandır bir gelenek. Doğal mayadan yapılıyor. İçinde tuz ve şeker yok. Önce nohut mayası su ile kaynatılıyor, ardından nohutları kırıyoruz. Bir cam şişenin içerisinde 24 saat boyunca bekletiyoruz. Ardından hamur haline getiriyoruz. Daha sonra suda 1 dakika kaynatıp, susamladıktan sonra fırına veriyoruz. 15 dakika pişirdikten sonra satışa hazır hale geliyor. Taban simidi, hamurunda nohut olduğu, tuz ve şeker kullanılmadığı için susatmaz. Ramazan ayınında tercih edilmesinin sebebi de bu" diye konuştu. 45 gramlık taban simitlerinin tanesi 1.5 liradan satılıyor.

PARTNERBu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyorBu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor
Ramazan'da yeterli ve dengeli beslenme şartRamazan'da yeterli ve dengeli beslenme şart
Osmanlı'dan miras: Hurma kebabıOsmanlı'dan miras: Hurma kebabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taban simidi manisa yemekleri yöresel yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Ramazan'da ağız kokusuna çare oluyor

Ramazan'da ağız kokusuna çare oluyor

Sahurda tüketildiğinde öyle bir şeye iyi geliyor ki!

Sahurda tüketildiğinde öyle bir şeye iyi geliyor ki!

Zahmetsiz ve kolay: Bıçak tatlısı

Zahmetsiz ve kolay: Bıçak tatlısı

Tam 13 saatte yapılıyor! Kahvaltıda içince öyle bir faydası var ki...

Tam 13 saatte yapılıyor! Kahvaltıda içince öyle bir faydası var ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiç öyle simit olurmu ya,ekmek gibi:) istanbul simidi yememişler ne bilsinler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büryan kebabının geceden başlayan lezzet süreci

Hangi bölgeye ait olduğu tartışılıyor! Gece 3'te hazırlamaya başlayıp...

Orucunuzu neden ılık su ile açmalısınız?

Orucunuzu neden ılık su ile açmalısınız?

Ramazan'da yeterli ve dengeli beslenme şart

Ramazan'da yeterli ve dengeli beslenme şart

Osmanlı'dan miras: Hurma kebabı

Osmanlı'dan miras: Hurma kebabı

İftara yakışır! Şerbetli tatlıların en eskisi: Bıçak tatlısı

Zahmetsiz ve kolay: Bıçak tatlısı

Tam 13 saatte yapılıyor! Kahvaltıda içince öyle bir faydası var ki...

Tam 13 saatte yapılıyor! Kahvaltıda içince öyle bir faydası var ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.