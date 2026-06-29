Manisa'da sirke şişesi bomba gibi patladı

Olay, Salihli'nin Çamurhamamı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahalle Muhtarı Atakan Oğuz'a ait marketin önünde bulunan ev yapımı sirke şişesi, aşırı sıcak nedeniyle oluşan basınç sonucu adeta bomba etkisiyle patladı.

Patlama sesi çevrede korkuya neden olurken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şişenin bir anda büyük bir gürültüyle patladığı görüldü.

Yaşanan şaşkınlığı anlatan Mahalle Muhtarı Atakan Oğuz, "Ben ilk anda tabanca atıldığını sandım. Meğerse sirke şişesi patlamış" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır