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Manisa'da sirke şişesi bomba gibi patladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir marketin önünde bulunan ev yapımı sirke şişesi, sıcak havanın etkisiyle patladı. Büyük gürültüye neden olan olay, kısa süreli paniğe yol açarken herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olay, Salihli'nin Çamurhamamı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahalle Muhtarı Atakan Oğuz'a ait marketin önünde bulunan ev yapımı sirke şişesi, aşırı sıcak nedeniyle oluşan basınç sonucu adeta bomba etkisiyle patladı.

Manisa da sirke şişesi bomba gibi patladı 1

Patlama sesi çevrede korkuya neden olurken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şişenin bir anda büyük bir gürültüyle patladığı görüldü.

Manisa da sirke şişesi bomba gibi patladı 2

Yaşanan şaşkınlığı anlatan Mahalle Muhtarı Atakan Oğuz, "Ben ilk anda tabanca atıldığını sandım. Meğerse sirke şişesi patlamış" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa yaşam
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