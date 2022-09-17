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Manisa'da darbettiği üreticinin 1 ton 700 kilogram bademini alıp kaçan şüpheli tutuklandı

17.09.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da darbettiği üreticinin 1 ton 700 kilogram bademini alıp kaçan şüpheli tutuklandı

Manisa'da darbettiği üreticinin 1 ton 700 kilogram bademini alıp kaçan şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde alıcı gibi davranarak temas kurduğu 68 yaşındaki üreticiyi darbettiği ve 1 ton 700 kilogram bademi alıp kaçtığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı İcikler Mahallesi'nde yaşayan ve 10 yıldır badem üreten Yonis Kaçmaz (68), 1 ton 700 kilogram bademini kendisini tüccar olarak tanıtan kişiye kaptırdığını belirterek jandarmaya başvurdu.

Kaçmaz, alışverişten vazgeçtiği sırada şüpheli tarafından darbedildiğini de iddia etti.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliye ait kamyoneti tespit etti.

Kamyonetin Kırkağaç ilçesinde olduğunu belirleyen jandarma, sürücü A.G'yi gözaltına aldı.

Demirci'ye getirilen şüpheli karakoldaki ifade ve işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bademler, jandarma ekipleri tarafından Yonis Kaçmaz'a teslim edildi.

- "Sana fatura kestim diyerek fotoğrafımı çekti"

Yonis Kaçmaz, AA muhabirine, ürünlerini geri aldığı için büyük mutluluk yaşadığını belirterek jandarma ekibine teşekkür etti.

Kendisini tüccar olarak tanıtan kişiyle anlaştıklarını ve bademleri kamyonete yüklediklerini belirten Kaçmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bana bademleri beğendiğini söyledi. Sonra da fatura kestiğini söyleyerek bir kağıt çıkardı. Aslında o fatura değil senetmiş. Ben o kağıda imza veya yazı yazmadım. Elim değmedi. O kağıdı göğsüme koyarak 'Sana fatura kestim. Biraz gülümse' diyerek fotoğrafımı çekti. 'Güzel bir alışveriş oldu' dedi. Daha sonra parayı araçtan getireyim diye kamyonete gitti."

Karşısındaki kişinin dolandırıcı olduğunu anladığını aktaran Kaçmaz, alışverişten vazgeçmek ve bademlerini kamyonetten indirmek için müdahale ettiğinde şüpheli tarafından darbedildiğini, kamyonetin üzerinden atıldığını ve darp sonucu köprücük kemiklerinde kırık oluştuğunu söyledi.

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dolandırıcılık Demirci Manisa badem jandarma

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