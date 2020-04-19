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Manisa'da villada kumar oynayan 19 kişiye para cezası

MANİSA HABERLERİ  | 19.04.2020 00:49 | Son Güncelleme

Şüphelilerden 6'sına 4 gün önce düzenlenen kumar operasyonunda da para cezası verildiği öğrenildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir villada kumar oynadığı tespit edilen 3'ü kadın 19 kişiye toplam 67 bin 298 lira ceza kesildi.

Barış Mahallesi'ndeki lüks bir villada kumar oynandığı ihbarını değerlendiren Salihli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda villada kumar oynayan 3'ü kadın 19 kişi yakalandı, poker masası ve oyun kartlarına el konuldu, villa ise mühürlendi.

Zanlılara kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 67 bin 298 lira ceza verildi.

Öte yandan işlem yapılan şüphelilerden 6'sının ilçede 15 Nisan'da farklı bir villaya düzenlenen kumar operasyonunda para cezası alan kişiler olduğu öğrenildi.

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