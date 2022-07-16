MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Manken Didem Soydan derin göğüs dekolteli pozlarıyla yürek hoplattı! "Bu nasıl bir vücut"

Manken Didem Soydan derin göğüs dekolteli pozlarıyla yürek hoplattı! "Bu nasıl bir vücut"

16.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu, son olarak derin göğüs dekolteli ve mini şortlu pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Manken Didem Soydan derin göğüs dekolteli pozlarıyla yürek hoplattı! "Bu nasıl bir vücut"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Didem Soydan, cesur dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi. Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan güzel manken, son olarak beyaz derin göğüs dekolteli üstü ve mini şortuyla poz verdi. Soydan'ın pozları takipçilerini büyüledi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE OLAY YARATTI

765 bin takipçili Instagram hesabından düzenli olarak paylaşımda bulunan güzel manken Didem Soydan, dekolteli pozlarıyla göz almaya devam ediyor.

293151562_1101982237059280_7990223780246468142_n

Son olarak beyaz gecelik tarzı kıyafetleriyle derin göğüs dekolteli ve mini şortlu pozlarını paylaşan Soydan adeta yürek hoplattı.

293386745_406590934845702_5755051341450108496_n

Soydan'ın cesur paylaşımlarına takipçileri beğeni yağdırmayı ihmal etmedi.

293143931_1220455292111811_3305864884422778985_n

Takipçilerinden bazıları Soydan'ın paylaşımının altına, "Bu nasıl bir vücut" ve "Yine muhteşemsin" şeklinde yorumlarda bulundu.

soydan

BURAK DENİZ'LE AŞK POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Uzun bir süredir oyuncu Burak Deniz'le aşk yaşayan güzel manken Didem Soydan, ilişkisine dolu dizgin devam ediyor.

burak deniz

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Deniz'le aşk pozlarını paylaşan güzel ismin fotoğraflarına takipçileri beğeni yağdırdı.

burak deniz1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petek Dinçöz Miami'ye yerleşme sebebini açıkladıPetek Dinçöz Miami'ye yerleşme sebebini açıkladı
Özge Borak mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı! "Tablo gibisin"Özge Borak mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı! "Tablo gibisin"
Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'inin son hali şaşırttı! Seneler sonra bambaşka biri olduHayat Bilgisi'nin Amil Bey'inin son hali şaşırttı! Seneler sonra bambaşka biri oldu
Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz Didem Soydan Instagram göğüs dekolte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

ABD'nin çifte standardı! Tartışma yaratan karar ortaya çıktı

ABD'nin çifte standardı! Tartışma yaratan karar ortaya çıktı

Açtı ağzını yumdu gözünü! "Allah belanızı versin"

Açtı ağzını yumdu gözünü! "Allah belanızı versin"

İlginizi Çekebilir

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.