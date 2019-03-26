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Manson ailesinin şaşkına çeviren hayatı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 26.03.2019 08:01 | Son Güncelleme

ABD'de işlediği vahşi cinayetle adından söz ettiren Charles Manson, 1934 yılında aldığı can nedeniyle hala hafızalarda yer etmeye devam ediyor. İşlediği cinayet nedeniyle binlerce hayrana sahip olan Manson'un kan donduran hayat hikayesi...

İşte onlarca vahşice ölümün asıl sebebi, azmettiricisi; insan doğasının sahip olabileceği tüm iğrençlikleri içinde barındırabilen bir varlık olarak anlatılan Charles Manson...

Ailesi hapishaneye düştükten sonra hayatın izini sürmesi gereken ‘doğru yolu’ kaybederek pek çok seri katil gibi zorlu bir çocuk geçirmiş Manson.
İçine attığı sıkıntılardan kendine acı çektirerek kurtulmak isteyen Manson'ın çocukluğuna dair en ilginç detay, kendinden yaşça büyüklere saldırarak dayak yemek için adeta uğraşması.
Manson tam bir manüplasyon ustası ve kendisi bu yetiyi uyuşturucu, kadın satıcılığı, sahte çek gibi suçlar nedeniyle hapishaneye düştüğünde elde ettiğini söylüyor. Yıllar boyunca cezaevinde olanlarca insanla iletişim kuran Manson, özellikle zaafları bulunan insanların bu eksikliklerini kullanarak onları etkilemiş.
Cezaevinden çıktıktan sonra da bu yeteneklerini başka insanlar üzerinde kullanmaya devam etmiş. Örneğin, güzel olmadığı gerekçesiyle çevresinden dışlanan bir kızın aklını çelmeyi başarmış ve onunla kendine bir aile kurmuş.

İŞTE MANSON AİLESİ

İŞTE MANSON AİLESİ
Manson ailesi, Vietnam Savaşı, ırkçılık, uyuşturucu, seks ile ilgili ettiği felsefik sözlerle tanınan bir aile.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Charles Manson

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