Manson ailesinin şaşkına çeviren hayatı

İşte onlarca vahşice ölümün asıl sebebi, azmettiricisi; insan doğasının sahip olabileceği tüm iğrençlikleri içinde barındırabilen bir varlık olarak anlatılan Charles Manson...

Ailesi hapishaneye düştükten sonra hayatın izini sürmesi gereken ‘doğru yolu’ kaybederek pek çok seri katil gibi zorlu bir çocuk geçirmiş Manson.

İçine attığı sıkıntılardan kendine acı çektirerek kurtulmak isteyen Manson'ın çocukluğuna dair en ilginç detay, kendinden yaşça büyüklere saldırarak dayak yemek için adeta uğraşması.

Manson tam bir manüplasyon ustası ve kendisi bu yetiyi uyuşturucu, kadın satıcılığı, sahte çek gibi suçlar nedeniyle hapishaneye düştüğünde elde ettiğini söylüyor. Yıllar boyunca cezaevinde olanlarca insanla iletişim kuran Manson, özellikle zaafları bulunan insanların bu eksikliklerini kullanarak onları etkilemiş.

Cezaevinden çıktıktan sonra da bu yeteneklerini başka insanlar üzerinde kullanmaya devam etmiş. Örneğin, güzel olmadığı gerekçesiyle çevresinden dışlanan bir kızın aklını çelmeyi başarmış ve onunla kendine bir aile kurmuş.