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Mansur Ark kimdir, kaç yaşındadır? MasterChef ünlüler konuğu Mansur Ark aslen nereli, evli mi?

14.01.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mansur Ark, bu akşam MasterChef Türkiye ünlüler özel bölümünün konukları arasında yer alıyor. 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden Mansur Ark Maalesef adlı şarkısı ile çıkış yakalamıştı. Peki, Mansur Ark kimdir, kaç yaşındadır? MasterChef ünlüler konuğu Mansur Ark aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Mansur Ark kimdir, kaç yaşındadır? MasterChef ünlüler konuğu Mansur Ark aslen nereli, evli mi?

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen yarışması MasterChef Türkiye finalinin ardından şimdi de ünlüler özel bölümü ile ekrana geliyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programda dikkat çeken isimlerden biri de Mansur Ark oldu. 90'lı yıllara damgasını vuran Mansur Ark şarkıları ve rol aldığı dizilerle hafızalarımıza kazınmıştı. Peki, Mansur Ark kimdir, kaç yaşındadır? İşte hayatı...

MANSUR ARK KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Afrika kökenli olan Mansur Ark, 26 Kasım 1965 tarihinde Mersin' de dünyaya geldi. Annesi Mersinli olan sanatçının babası Libya, Trablus'ludur.

Tüm çocukluğu babasının çalıştığı Ataş Petrol Rafinerisinin lojmanında geçmiştir. Okul hayatı lojmanın anaokulunda başlamıştır. İlköğretimini, Namık Kemal ilkokulu'nda tamamlamıştır. Ardından Dumlupınar Lisesinden mezun olmuş ve orta öğretimini tamamlamıştır.

Mansur Ark 1

Bir sene Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümüne gitmiştir. Elektrik bölümünü ikinci sınıfta bırakmıştır. Tam bir deniz tutkunu olan Mansur Ark 6 yaşından itibaren yelken sporuyla uğraşmaktadır ve dereceleri vardır.

1984 yılında askerlik görevini İzmir, Narlıdere'de Ege Ordu'sunda yapmıştır. 1990 yılında Almanya, Frankfurt’a yerleşmiştir. Daha sonra Türkiye'ye geri dönmüştür.

1994 yılında piyano hobisi sayesinde müziğe olan ilgisi artmıştır. Müzik hayatına başlamadan önce Robinson Club Pamfilya’da üç yıl animatörlük yapmıştır. 1996 yılında Bay müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır. 1997 yılında ise kendi adını taşıyan ilk albümünü piyasaya sunmuştur ve büyük bir çıkış yapmıştır. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, Caz gibi değişik türlerde şarkıları var.

İlk olarak, 1998 yılında Kanal D'de yayınlanan Ruhsar adlı dizide konuk oyuncu olarak yer alan Mansur Ark, sonrasında 1999 yılındaki İç Güveyi Billy adlı dizide başrol oynadı.

2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Bayanlar Baylar adlı dizide "Zambo" karakterini canlandırdı. 2003 yılında Sultan Makamı adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Mahpeyker Kösem Sultan adlı sinema filminde ilk kez yer aldı.

2012 yılında ise İşler Güçler adlı dizide kendisini oynadı. Ardından Ragga Oktay'ın yönettiği Mc Dandik adlı filmde oynadı. Almanya'daki Türk televizyon kanalı Türkshow'da yayınlanan İthal Gelin adlı dizide başrol oynadı.

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MANSUR ARK ALBÜMLERİ

Mansur Ark (1997)

Öğrendim (1999)

Fark (2002)

Gazla Gitsin (2004)

Sen de Bizdensin (2009)

Bu Defa (2012)


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