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Mantarı böyle saklamazsanız sonuçları kötü olabilir! Hasır sepete...

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Mantarlar besin değerleriyle beslenme rejimimizde önemli yeri bulunan gıdalardan. Yüksek protein değeri ve düşük kalorisiyle oldukça kıymetli. Doğadan bilinçsiz biçimde toplanan mantarların zehirli olabileceği biliniyor. Peki, satın alıp uygun koşullarda saklamadığınız kültür mantarlarından da zehirlenebileceğinizi söylesek?

Mantarı böyle saklamazsanız sonuçları kötü olabilir! Hasır sepete...

Mantar pazar ya da marketten satın alınıp çoğu zaman aynı gün içerisinde tüketilmiyor. Bunun yerine satıldığı plastik torba, poşet ya da üstü paketli şekilde saklanıyor. Kendileri zehir içermeseler de olumsuz saklama koşullarından dolayı bakteri üremesi sonucu besin zehirlenmelerine neden olabilen mantarları nasıl saklamanız gerektiği yazımızda...

MANTAR NEDİR?

Mantar ne bitkiler ne de hayvanlar alemine dahil edilebilen ikisi arasında kendine ait bir alemi olan canlı türüdür. Şöyle ki, bitki hücreleri gibi hücre duvarı içerir ancak bitkiler gibi fotosentez yapamaz. Hücre duvarları da bitkilerdeki gibi selüloz yerine hayvanlara özgü bir protein olan kitin içerir. Mantarların farklı ve değerli olmasının başka sebepleri de var elbette. Protein içerikleri etle neredeyse eş değer olan mantarlar ayrıca; lif, folik asit ve fosfor da içerir. Bu nileşenler de insan vücudu için faydalı ve gerekli maddelerdir.

Doğada, özellikle yağmurdan sonra, bolca görülen mantarlar; öldürücü, zehirli, yenilemez ve yenilebilir olarak sınıflandırılır. Öldürücü olan bazı türleri 2-3 gün sonra etkisini gösterirken, bazıları 2-6 saat içerisinde zehirlenme belirtilerine neden olabilir.

Bu nedenle doğadan toplanılan, zehirli olup olmadığından şüphelenilen mantarlar kesinlikle yenmemelidir. Bazı mantarların pişirildikten sonra zehir etkisinin gideceği düşünülse de uzun süreli tüketimlerde vücutta birikim yaparak toksik etkilerini gösterebilir. Ayrıca daha önce de bahsettiğimiz gibi bazı mantarların olumsuz etkilerinin ortaya çıkması 48 saat sürebiliyor. Bu nedenle kültür mantarlarını tercih etmek gerekiyor. Kültür mantarlarını da satın alırken üzerinin tamamen beyaz olanını tercih etmekten kaçınılması gerekiyor. Bu o mantarın size ulaşmadan önce işlemden geçtiğini gösteriyor. Bunun yerine, üzerinde toprak olan kültür mantarlarını tercih edin. Toprakları nemli bir bezle ovalayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

NASIL SAKLAMAK GEREKİYOR?

Mantarı, eğer satın aldığınız gün pişirmeyecekseniz, kesinlikle satın aldığınız şekilde saklamamalı ve plastik poşet içerisinde tutmamalısınız. Buzdolabında plastik poşet içerisinde yoğuşma sonucu oluşacak su damlacıkları mantarın ıslanmasına ve bakteri üretip bozulmasına neden olur. Siz farkına varmadan bu mantarları tüketirseniz de zehirli bir mantar olmamasına rağmen kültür mantarından da zehirlenebilirsiniz.

Bunun yerine varsa mantar toplamak için kullanılan hasır sepetleri saklamak için de kullanabilirsiniz. İçerisine kağıt peçete serdiğiniz hasır sepet ya da saklama kabının içerisine mantarları boşalttıktan sonra üzerini de tamamen örtecek şekilde kağıt peçeteyle kapatın. Böylece peçete mantarı nemden koruyacak ve 2-3 gün kadar bozulmasını engelleyecektir.

Bir başka saklama yöntemi de derin dondurucuya atmak. Temizleyip doğradığınız mantarları unlayıp önce alüminyum folyoya sardıktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine koyup derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

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