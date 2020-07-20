Mantarı böyle saklamazsanız sonuçları kötü olabilir! Hasır sepete...

Mantar pazar ya da marketten satın alınıp çoğu zaman aynı gün içerisinde tüketilmiyor. Bunun yerine satıldığı plastik torba, poşet ya da üstü paketli şekilde saklanıyor. Kendileri zehir içermeseler de olumsuz saklama koşullarından dolayı bakteri üremesi sonucu besin zehirlenmelerine neden olabilen mantarları nasıl saklamanız gerektiği yazımızda...

MANTAR NEDİR?

Mantar ne bitkiler ne de hayvanlar alemine dahil edilebilen ikisi arasında kendine ait bir alemi olan canlı türüdür. Şöyle ki, bitki hücreleri gibi hücre duvarı içerir ancak bitkiler gibi fotosentez yapamaz. Hücre duvarları da bitkilerdeki gibi selüloz yerine hayvanlara özgü bir protein olan kitin içerir. Mantarların farklı ve değerli olmasının başka sebepleri de var elbette. Protein içerikleri etle neredeyse eş değer olan mantarlar ayrıca; lif, folik asit ve fosfor da içerir. Bu nileşenler de insan vücudu için faydalı ve gerekli maddelerdir.

Doğada, özellikle yağmurdan sonra, bolca görülen mantarlar; öldürücü, zehirli, yenilemez ve yenilebilir olarak sınıflandırılır. Öldürücü olan bazı türleri 2-3 gün sonra etkisini gösterirken, bazıları 2-6 saat içerisinde zehirlenme belirtilerine neden olabilir.