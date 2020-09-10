SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavili takımla olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa antrenman öncesinde sahaya gelerek arkadaşlarıyla vedalaştı. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

20130

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Trabzonspor'da flaş ayrılıkTrabzonspor'da flaş ayrılık
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Fatih Terim'den Tolgay Arslan kararı
Fatih Terim'den Tolgay Arslan kararı
Eşinin bikiniyle görüntülenmesini engelleyemedi...
Eşinin bikiniyle görüntülenmesini engelleyemedi...
Ronaldo'dan görülmemiş anlaşma! 9.7 milyon tl...
Ronaldo'dan görülmemiş anlaşma! 9.7 milyon tl...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Emre Mor Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Emre Mor Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Trabzonspor'da Eddie Newton'u sakatlıklar düşündürüyor
Eddie Newton'u sakatlıklar düşündürüyor
Trabzonspor, Manuel Da Costa'nın sözleşmesini feshetti!
Trabzonspor'da flaş ayrılık
Sörloth için dev teklif! 19+3 milyon euro
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Alexander Sörloth'un sözleşme detayı ortaya çıktı
Flaş! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
ÖZET | Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-4
7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.