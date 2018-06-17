Manuel Fernandes: Fikret Orman beni sevmez!

Beşiktaş’ın transfer gündemindeki en çok konuşulan isimler arasında olan Manuel Fernandes, siyah-beyazlıların bugün kazandığı parayı veremeyeceğini düşünüyor ayrıca Başkan Fikret Orman’ın kendisini pek sevmediğini düşünüyor.

Siyah-beyazlı takımdan Lokomotiv Moskova’nın yolunu tutan Portekizli futbolcuyla Rusya’da iyi bir arkadaşlık kuran Erdal Çetinkaya’nın mekanı “Chef by Erdal “, Fernandes’in adeta ikinci adresi... Haftada 2-3 gidip yemek yediği ve arkadaşlarıyla buluştuğu yerde futbolcu iyi arkadaşlıklar da kurmuş.

Buradaki arkadaşları, Fernandes ile birkaç gün önce konuştuklarını ve Türkiye’den çıkan haberleri kendisine sorduklarını belirterek, futbolcunun şu cevabı verdiğini söyledi: “Burada 4 milyon euro kazanıyorum. Beşiktaş bana bu parayı vermez. Ayrıca burada çok mutluyum. Para için gitsem, Çin’den 6 milyonluk teklif aldım. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da beni sevmez. Beni tekrar alacağını ve isteyeceğini sanmıyorum. Şu an ayrılmayı düşünmüyorum. Ama Beşiktaş’ı seviyorum. Bir gün Türkiye’ye dönersem sadece Beşiktaş’ta oynarım.”

32 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı ile birlikte Rusya’da Dünya Kupası’nda mücadele veriyor.

(Milliyet)

