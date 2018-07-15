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Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın transfer gündemini uzun bir süredir meşgul eden Manuel Fernandes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Paulo Barbosa, yaptığı son açıklamada Siyah Beyazlılar'ın Fernandes'e olan ilgisini doğruladı.

Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasından sonra orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Manuel Fernandes'ti. Siyah Beyazlılar'ın Lokomotiv Moskova forması giyen eski oyuncularını geri alabilmek için büyük bir çaba harcadığı öne sürülmüştü. Rus ekibiyle bir yıl daha kontratı olan 32 yaşındaki Portekizli futbolcuyla ilgili menajeri Paulo Barbosa'dan flaş bir açıklama geldi.

"BEŞİKTAŞ İSTİYOR"

Barbosa, oyuncusunun geleceğine yönelik olarak verdiği son demeçte Kara Kartal'ın Fernandes'e olan ilgisini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş, bu yaz Fernandes'le sözleşme imzalamak istiyor. Bununla birlikte Manu'nun arzusu Lokomotiv'de kalmak." (FANATİK)

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Beşiktaş manuel fernandes Spor Toto Süper Lig

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