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Manuel Pellegrini: Javier Hernandez (Chicharito), Beşiktaş'a gidecek mi? Göreceğiz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.11.2018 20:09 | Son Güncelleme

West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegrini adı Beşiktaş’la anılan ‘Chicharito’ lakaplı Javier Hernandez hakkında konuştu. Pellegrini, Meksikalı golcünün Beşiktaş’a gidip gitmeyeceği ile ilgili sorulan soruya, “Göreceğiz” diye cevap verdi.

Manuel Pellegrini: Javier Hernandez (Chicharito), Beşiktaş'a gidecek mi? Göreceğiz

Bir süredir Javier Hernandez'in (Chicharito) Beşiktaş’la görüşmeler yaptığı iddia ediliyordu. Meksikalı oyuncunun gösterdiği düşük performans yüzünden takımdan ayrılacağı iddialarının arttığı şu dönemde West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegri’den açıklama geldi.

Manchester City maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Chicharito’nun Beşiktaş’a gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya, “Göreceğiz” diye cevap veren Pellegrini, “Her oyuncudan her zaman daha fazlasını istiyorum. Şu anda Javier zor bir sezon yaşıyor. Çünkü iyi bir başlangıç yapmak için zamanı olmadı. Dünya Kupası'ndan dönmek her zaman zordur. Bence o iyi bir oyuncu. Ocak ayına kadar performansını nasıl geliştirdiğini göreceğiz. Ondan sonra kararımızı vereceğiz” dedi.

Chicharito, bu sezon şimdiye kadar sadece 2 gol attı. Avrupa’ya ve Premier Lig'e transfer olduğu günden beri en kötü sezonunu yaşıyor. West Ham Pep Guardiola’nın Manchester City’si ile oynayacak. Pellegri’nin bu maçta Meksikalı golcüye 11’de şans vermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Javier Hernandez Beşiktaş Manuel Pellegrini Chicharito

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