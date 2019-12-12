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Manuel terapi hangi tür ağrılar için uygundur?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

'Manuel terapi hangi tür ağrılar için uygundur?' sorusuna cevap veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Yasemin Soytürk, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Manuel terapi diğer fizik tedavi yöntemlerinden farklı olarak elle ve direkt hastaya temasla uygulanan bir yöntemdir. Her türlü kas ve iskelet sistemi ağrıları için manuel terapi uygulanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
manuel terapi sağlık iskelet ve kas sistemi ağrısı

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