Manuel terapi hangi tür ağrılar için uygundur?

Manuel terapi di\u011fer fizik tedavi y\u00f6ntemlerinden farkl\u0131 olarak elle ve direkt hastaya temasla uygulanan bir y\u00f6ntemdir. Her t\u00fcrl\u00fc kas ve iskelet sistemi a\u011fr\u0131lar\u0131 i\u00e7in manuel terapi uygulanabilir.\nPARTNER Ger\u00e7ek gibi dursa da... Bu y\u00f6ntem sanal alemi ikiye b\u00f6ld\u00fcG\u00f6z i\u00e7i ak\u0131ll\u0131 mercek ile g\u00f6zl\u00fckten kurtulmak m\u00fcmk\u00fcn10 binde bir g\u00f6r\u00fclen do\u011fum vakas\u0131 Trabzon\u2019da ya\u015fand\u0131
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