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Manzarayı bahane edip öyle bir şey yapıyor ki görenler dalga geçtiğini sandı!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 13.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

Bir ressamı manzaraya karşı resim yaparken gördüğünüzde aklınıza ilk gelen sanatçının tuvale çizdiği manzara resmidir değil mi? Şimdi göreceğiniz ressam bunun tam tersini yapıyor ve proje o kadar tuttu ki tüm fotoğraflar şimdi tek bir kitapta toplandı. İşte o sıra dışı ressam fotoğrafları

Manzarayı bahane edip öyle bir şey yapıyor ki görenler dalga geçtiğini sandı!

Bir ressamı muazzam bir manzaranın karşısında önünde tuvali, elinde boya paleti görmüşsünüzdür. Genelde bu şekilde görülen ressamların amacı karşısındaki eşsiz manzarayı fırça darbeleriyle ölümsüzleştirmektir aslında.

Fakat şimdi tanıyacağınız ressam Hank Schmidt ve fotoğrafçı Fabian Schubert bu algıyı bambaşka bir yere çekmeye başardı.

2009'da başladıkları ve günümüze kadar devam eden projeleri için ikili, dünyanın çeşitli yerlerini geziyor; kendilerine muhteşem bir manzara buluyor.

Oraya tuvali yerleştiriyor fakat manzaranın resmi yerine ressam üstündeki kıyafetin desenini tuvale çiziyor. Bu kareyi ise fotoğrafçı arkadan çekiyor.

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Ressamı ilk görenler manzara resmi beklerken tuvalde gördükleri, ressamın üstü ile aynı deseni paylaşan grafiği görünce şoke oluyor.
Ressamların "yaratıcı" pozlarına farklı bir soluk katan ikili mizahıyla birçok kişiyi kendine hayran bıraktıran fotoğrafları tek bir kitapta topladı bile.
Projenin yaratıcılarından Hank, "Aslında gardırobumda ne varsa hepsinin desenini çizdim. Aslında çok saçma bir fikir olduğunu baştan biliyorduk ama bu kadar güzel bir şeye dönüşeceğini düşünmemiştik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ressam taktikleri tuval resimleri

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