SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Maradona'dan örnek davranış! 'Maaşımı kesin'

Maradona'dan örnek davranış! 'Maaşımı kesin'

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.04.2020 21:19 | Son Güncelleme

Arjantin Ligi ekiplerinden Gimnasia'yı çalıştıran Diego Armando Maradona, kulübüne maaş indirimi için izin verdi.

Maradona'dan örnek davranış! 'Maaşımı kesin'

Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran Diego Armando Maradona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelirleri düşen takımından maaşının kesilmesini talep etti.

Kulüp başkanı Gabriel Pellegrino, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Maradona ile fikir alışverişinde bulunuyorduk ve maaşının kesilmesini talep etti." ifadelerini kullandı.

Pellegrino, Arjantin'in efsane futbolcularından olan Maradona'nın sözleşmesinin ağustos ayında sona ereceğini fakat bunu önemsemediklerini ve yola beraber devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Arjantin'de ligler 17 Mart'ta askıya alınmıştı.

<iframe src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJlRTM5NWRURCIsInAiOiJteW5ldCIsInBsIjoiIn0= frameborder="0" allowfullscreen scrolling="no">

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Tevez'den yardım çağrısıTevez'den yardım çağrısı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diego armando maradona maaş kesintisi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de can kaybı 501'e, vaka sayısı 23 bin 934'e yükseldi

Türkiye'de can kaybı 501'e, vaka sayısı 23 bin 934'e yükseldi

Yasağı öğrenince gözyaşlarını tutamadı! Belediye ve kaymakamlık devreye girdi

Yasağı öğrenince gözyaşlarını tutamadı! Belediye ve kaymakamlık devreye girdi

Cristiano Ronaldo tarihi geçti! 1 milyar dolar...

Cristiano Ronaldo tarihi geçti! 1 milyar dolar...

Barcelona'da üçüncü koronavirüs şoku!

Barcelona'da üçüncü koronavirüs şoku!

Dorukhan Toköz'den flaş açıklama

Dorukhan Toköz'den flaş açıklama

Sharapova telefon numarasını paylaştı

Sharapova telefon numarasını paylaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maradona'dan örnek davranış! 'Maaşımı kesin'

Maradona'dan örnek davranış!

Neymar'ın 50 milyonluk karantina evi!

İşte Neymar'ın 50 milyonluk evi!

Arjantinli Carlos Tevez'den futbolculara yardım çağrısı

Tevez'den yardım çağrısı

FIFA Başkanı Infantino: Hiçbir maç insan hayatından daha önemli değil

'Hiçbir maç insan hayatından daha önemli değil'

Drogba'dan 'aşı' tepkisi: Afrika bir test laboratuvarı değildir

'Aşı' tepkisi: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum

Neymar, yetenek avcılığına devam ediyor

Neymar, yetenek avcılığına devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.