SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Maradona'nın ölümü herkesi yasa boğdu

Maradona'nın ölümü herkesi yasa boğdu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.11.2020 08:03 | Son Güncelleme

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüyle yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara akın etti.

Maradona'nın ölümü herkesi yasa boğdu

Maradona'nın hayatını kaybettiği ev ile doğduğu ve gençliğini geçirdiği evlerin çevresi, başta Maradona'nın yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin'deki birçok stadyum ve Buenos Aires'in merkezi hem gözyaşı döken hem de Maradona için sloganlar atan halk ile doldu.

1

Başkent Buenos Aires'te La Bombonera stadyumu ve şehir merkezinde toplanan kalabalık bir yandan Maradona için gözyaşı dökerken diğer yandan da ona teşekkür etmek için sloganlar attı. Buenos Aires'te yollardaki trafik uyarı ışıklarına "Teşekkürler Diego" yazısı yansıtıldı.

Diego Maradona hayatını kaybetti!Diego Maradona hayatını kaybetti!

Futbol oynadığı dönemde 10 numaralı formayı giyen Maradona için başkent Buenos Aires'te halk, yerel saat ile 22.00'de Maradona'yı anmak için balkonlara çıkarak alkış tuttu. 60 yaşında hayata gözlerini yuman Maradona'ya veda gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.

2

ÜLKEDE 3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti. Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirileceğini ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtti. Yerel basın, halka açık yapılacak merasime yaklaşık bir milyon kişinin katılmasının beklendiğini yazdı.

3

KÜBA DEVLET BAŞKANI DİAZ CANEL'DEN MARADONA İÇİN TAZİYE MESAJI

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

4

Diaz-Canel, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Acıklı haber, Fidel'in emsalsiz oyuncusu, dostu Maradona öldü. Küba üzgün ve onu daima samimi bir dost ve erdemli bir futbolcu olarak hatırlayacak. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

5

6

7

8


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyorBu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyor
Dünyaca ünlü yıldız futbolu bıraktı!Dünyaca ünlü yıldız futbolu bıraktı!
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi
Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti
Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Hareketli saatler! Mesut Özil bombası patlıyor!
Hareketli saatler! Mesut Özil bombası patlıyor!
Diego Maradona hayatını kaybetti!
Diego Maradona hayatını kaybetti!
45 kilo veren Mike Tyson'dan flaş itiraf!
45 kilo veren Mike Tyson'dan flaş itiraf!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maradona'nın ölümü herkesi yasa boğdu
Maradona'nın ölümü herkesi yasa boğdu
FIFA'dan 5 yıl men cezası
FIFA'dan 5 yıl men cezası
Javier Mascherano futbolu bıraktı!
Dünyaca ünlü yıldız futbolu bıraktı!
Neymar Brezilya'nın maçlarında oynayamayacak
Neymar Brezilya maçlarında yok
Talisca transferi üzerinden 'şike' iddiası
Talisca transferi üzerinden 'şike' iddiası
Arjantinli futbolcu Fernando Gago futbolu bıraktı
Arjantinli yıldız futbolu bıraktı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.