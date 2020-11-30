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Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe! Savcılık soruşturma başlattı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.11.2020 14:35 | Son Güncelleme

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından ortaya atılan çeşitli iddialar nedeniyle savcılık soruşturma başlattı. Efsane ismin doktoru Leopaldo Luque'nin evi ve muayenehanesinde arama yapılırken, kızları da şüphelerini dile getirdi.

Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe! Savcılık soruşturma başlattı

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili yaşanan korkunç şüphe nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Maradona'ya beyin ameliyatının ardından yanlış tedavi uygulandığı ve doktorunun ihmali nedeniyle efsane ismin hayatını kaybettiği iddiaları sonrası polisler, efsane ismin doktorunun evinde ve muayenehanesinde arama yaptı.

DOKTORUYLA KAVGA ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

60 yaşındaki efsanenin ölümünde kasıt olup olmadığını araştıran polisler doktor Leopoldo Luque'nin ev ve muayenehanesinde belge araması yaparken, Maradona'nın ölmeden bir gün önce Luque ile kavga ettiği de iddialar arasında yer aldı. Arjantin basını da doktor ihmalinden dolayı Maradona'nın hayatını kaybettiğini ve doktor Luque için kısa süre içinde ifadeye çağrılacağını yazdı.

Maradona'nın kızları da, babalarının hangi ilaçları kullandığını bilmek istediklerini ve verilen ilaçların efsane ismin tedavisine uygun olup olmadığından şüphe ettiklerini ifade etmişti.Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı.

DOKTORU KENDİSİNİ SAVUNDU: HER ŞEYİ AÇIKLAYABİLİRİM

Ortaya atılan iddialar ve yaşananlardan sonra bir açıklama yapan Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, "Arkadaşım öldüğü için kendimi çok kötü hissediyorum. Tüm bunların sorumlusu ben değilim. Diego ile ne yaptığımı ve nasıl yaptığımı biliyorum. Her şeyi açıklayabilirim. Onun için yapılabilecek her şeyin en iyisini yaptığımdan kesinlikle eminim" ifadelerini kullandı.Gazetecilerle konuşurken gözyaşlarına boğulduğu bildirilen Luque, efsanenin tıbbi geçmişini de içeren belgeleri alarak mülklerini arama kararına şaşırdığını söyledi.

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