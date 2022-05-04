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Maradona'nın 'Tanrı'nın eli' golünü attığı forma satıldı! Dudak uçuklatan rakam, tam...

04.05.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı attığı meşhur "Tanrı'nın eli" golünü kaydederken giydiği forma rekor bir fiyata satıldı. 36 yıl sonra forma açık artırmada 7,1 milyon sterline (131,7 milyon TL) alıcı buldu. Bu, bir spor hatırasına ödenen şimdiye kadarki en yüksek miktar oldu.

Maradona'nın 'Tanrı'nın eli' golünü attığı forma satıldı! Dudak uçuklatan rakam, tam...

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın "Tanrının eli" golünü attığı sırada giydiği Milli Takım forması, 7,1 milyon sterline (131,7 milyon TL) satıldı. 36 yıl sonra satılan forma fiyatı, bir spor hatırasına ödenen şimdiye kadarki en yüksek miktar oldu.

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131,7 MİLYON TL'YE SATILDI

Eski İngiltere orta saha oyuncusu Steve Hodge, Meksika'daki çeyrek finalin ardından Maradona'dan aldığı formayı 36 yıl sonra açık artırmaya çıkardı.

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Maradona Kasım 2020'de öldüğünde formanın satılık olmadığını söyleyen Hodge, daha sonra müzayede evi Sotheby's ile anlaştı.

Müzayede evi, forma için 4-6 milyon sterlin tahmini fiyat belirledi. Çevrim içi olarak 20 Nisan'da başlayan ve bugün sona eren açık artırmada formaya 7 milyon 124 bin 500 sterlin (131,7 milyon TL) verildi.

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Sotheby's'in sokak giyimi ve modern koleksiyon ürünleri birimi başkanı Brahm Wachter, yaptığı açıklamada, formanın şimdiye kadar müzayedede en çok rağbet gören futbol forması olduğunu, bu nedenle kendi sınıfında müzayede rekoru elde etmesinin beklenebileceğini ifade etti.

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BABE RUTH'UN FORMASI 82,8 MİLYON TL'YE SATILMIŞTI

Daha önce en yüksek fiyata alıcı bulan forma, 2019'da 5,6 milyon dolara (82,8 milyon TL) satılan New York Yankees oyuncusu Babe Ruth'un beyzbol forması olmuştu.

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MARADONA'DAN TARİHE GEÇEN SÖZ: TANRININ ELİ

Maradona, 1986 Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiliz kaleciyi eliyle attığı golle mağlup etmişti.

İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmemiş, Maradona da daha sonra verdiği röportajda gol için "Tanrının eli" ifadesini kullanmıştı.

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İngiltere'nin elenmesine yol açan gol, Arjantin'in finalde Batı Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynamıştı.

Maradona'nın ailesi, Sotheby's'in formayı geçen ay müzayedeye çıkarmasından ardından yaptıkları açıklamada, formanın İngiltere'ye karşı atılan gol sırasında giyilen forma olmadığını iddia etmişti.

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Sotheby's ise formanın Maradona'nın golü attığı sırada giydiği formayla eşleştiğini belirtmişti.

36 yıl boyunca sergilenen forma, en son Manchester'daki Ulusal Futbol Müzesi'nde bulunuyordu.

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Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Arjantin İngiltere Milli Futbol Takımı
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