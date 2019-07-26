YEMEK

Maraş sıkma peynirinin sırrını keşfettiler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 26.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünün yiyecek ve içecek alanında eğitim alan kursiyerler, geleneksel Maraş peynirinin yapım aşamalarını yerinde görme imkanı buldu.

Maraş sıkma peynirinin sırrını keşfettiler

Bölgedeki endemik bitkilerle beslenen keçi sütünden yapılan peynir lezzetiyle tercih ediliyor.

AW764170_01

Yaklaşık 7,5 kilogram sütten 1 kilogram sıkma keçi peynirinin elde edildiğini söyleyen Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, peynirdeki gizemleri çözmek için düzenlenen gezi turunun olumlu geçtiğini söyledi.

Kahramanmaraş peynirinin tanıtımı adına enstitü olarak çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Aslantürk, “Peynire özelliğini katan bu bölgenin florası. Çok özel otlar ve tamamen doğal beslenen keçilerin sütünün mayalandıktan sonra süzülmesiyle elde ediliyor peynir. Süt yoğunluğu açısından, diğer peynirlere göre çok daha fazla. Yaklaşık 7,5 kilogram sütten 1 kilogram peynir elde ediliyor. Sıkma işlemi su yoğunluğunu azaltmaya ve gözeneklerin kapanmasına yarıyor. Bu saye de peynirimiz çok daha lezzetli oluyor” diye konuştu.

Peynirin hazırlanışı

AW764170_04

Bölgedeki çiftçilerin beslediği keçilerin sütü mayalandıktan sonra 45 dakika bekletiliyor. Mayalı süt süzüldükten sonra suyun tamamen ayrılması için süzme salına bırakılıyor. Ayrılan su biriktirildikten sonra kreması alınarak yayık makinesine alınıyor. Yayıktan alınan su ise kaynatıldıktan sonra elde edilen lor el ile sıkılarak peynir elde ediliyor.

Akılalmaz olay! Fabrikayı çaldılarAkılalmaz olay! Fabrikayı çaldılar
Altın günlerinin kurtarıcısı en pratik ve lezzetli tariflerAltın günlerinin kurtarıcısı en pratik ve lezzetli tarifler
Yazın en tatlı meyvelerinden olan şeftali ile hazırlayacağınız tariflerYazın en tatlı meyvelerinden olan şeftali ile hazırlayacağınız tarifler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maraş sıkma peyniri yöresel peynirler peynir çeşitleri maraş peynirleri

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Bu etkisini kimse bilmiyordu! 21 günde karaciğeri yeniliyor

Bu etkisini kimse bilmiyordu! 21 günde karaciğeri yeniliyor

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Yemekten sonra sizin de uykunuz geliyor mu?

Yemekten sonra sizin de uykunuz geliyor mu?

Kalıcı bir şekilde 3 haftada 7 kilo verdiren Aristo diyeti

Kalıcı bir şekilde 3 haftada 7 kilo verdiren Aristo diyeti

Sadece ikisini karıştırın! İyi gelmediği bir şey yok

Sadece ikisini karıştırın! İyi gelmediği bir şey yok

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçi kıyılanlar için: Mutfakta hayat kurtaran yufka ile hazırlanan tarifler

Altın günlerinin kurtarıcısı en pratik ve lezzetli tarifler

Yazın en tatlı meyvelerinden olan şeftali ile hazırlayacağınız tarifler

Yazın en tatlı meyvelerinden olan şeftali ile hazırlayacağınız tarifler

Rengine bile aşığız! Mürdüm eriği ile hazırlayacağınız 5 enfes lezzet

Rengine bile aşığız! Mürdüm eriği ile hazırlayacağınız 5 enfes lezzet

Göbek yağlarını eritme konusunda iddialı olan 10 içecek

30 günde dümdüz bir karın için...

Onsuz yemeğe başlanmaz: Soğuk ayran aşı çorbası tarifi

Onsuz yemeğe başlanmaz: Soğuk ayran aşı çorbası tarifi

Cheesecake tadında çikolatalı kurabiye

Cheesecake tadında çikolatalı kurabiye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.