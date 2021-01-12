Maraşlı 1. bölüme damga vuran saldırı sahnesi! Maraşlı dizisi sosyal medyada gündem oldu! Maraşlı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un, kadrosunda Serhat Kılıç, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar'ın yer aldığı Maraşlı dizisi 1. bölümüyle 11 Ocak Pazartesi akşamı ATV'de ekrana geldi. Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz Maraşlı, Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor.

MARAŞLI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Maraşlı dizisi ekrana gelen ilk bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. İşte Maraşlı'yla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları:

MARAŞLI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisinin 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 2. bölüm fragmanı henüz Atv tarafından yayınlanmadı.

MARAŞLI DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.