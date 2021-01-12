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Maraşlı 1. bölüme damga vuran saldırı sahnesi! Maraşlı dizisi sosyal medyada gündem oldu! Maraşlı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

12.01.2021 02:35 | Son Güncelleme:
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Atv'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Maraşlı 1. bölümüyle ekrana geldi. Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerde oynadığı Maraşlı dizisi aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekti. Burak Deniz'in eski özel kuvvetler askeri Maraşlı'ya hayat verdiği dizi ilk bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu. Peki Maraşlı dizisi genel konusu nedir? Maraşlı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un, kadrosunda Serhat Kılıç, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar'ın yer aldığı Maraşlı dizisi 1. bölümüyle 11 Ocak Pazartesi akşamı ATV'de ekrana geldi. Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz Maraşlı, Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor.

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MARAŞLI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Maraşlı dizisi ekrana gelen ilk bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. İşte Maraşlı'yla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları:

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MARAŞLI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisinin 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 2. bölüm fragmanı henüz Atv tarafından yayınlanmadı.

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MARAŞLI DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

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Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.

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Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir.

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MARAŞLI'DA TÜREL AİLESİ KİMDİR?

Eski asker Maraşlı’nın, tehlikeli bir olaya şahit olan Mahur’un hayatını kurtarması ve ailesine dahil olmayasıyla başlayacak olan serüvende, Mahur Türel’in sırlarla dolu ailesi dikkatleri çekecek.

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Mahur’un, saygın bir iş adamı olan babası Aziz Türel’i usta oyuncu Kerem Atabeyoğlu, üvey annesi Firuzan’ı ise Rojda Demirer canlandırıyor.

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Mahur’un birbirlerinden oldukça farklı karakterlere sahip olan ağabeyleri Necati’yi Serhat Kılıç, İlhan’a da Cemil Büyükdöğerli hayat veriyor. İlhan’ın eşi Dilşad karakterini Melis İşiten’in canlandırdığı dizide, Türel ailesinin her bölüm ortaya çıkan sırları izleyenleri ters köşeye yatıracak.
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MARAŞLI DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır.

Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

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Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı yönetmenliğini ise Kudret Sabancı üstleniyor.


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