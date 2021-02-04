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Maraşlı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mahur'un güzelliğinden etkilenen Maraşlı'dan ilginç aşk yorumu!

04.02.2021 02:33 | Son Güncelleme:
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Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın 5. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerde oynadığı Maraşlı dizisinin son bölümünde Maraşlı, kırmızı kıyafetleri içinde gördüğü Mahur'dan gözlerini alamıyor. Aşk hakkında yorum yapan Maraşlı'nın "Bence aşk bir kadına yada erkeğe harcanamayacak kadar özel bir duygu" sözleri ise dikkat çekiyor.

Maraşlı dizisi 5. yeni bölümüyle 8 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Burak Deniz ile Alina Boz'un başrollerini paylaştığı, kadrosunda Serhat Kılıç, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar'ın yer aldığı Maraşlı dizisinin yeni bölümünde Mahur'u karşısında şık kıyafetlerle gören Maraşlı şaşkınlık yaşayacak.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir?

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Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır.

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Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır.

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Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden… Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur.

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Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi? İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İ

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lhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır?

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MARAŞLI DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır.

Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

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Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı yönetmenliğini ise Kudret Sabancı üstleniyor.


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