Maraşlı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mahur'un güzelliğinden etkilenen Maraşlı'dan ilginç aşk yorumu!

Maraşlı dizisi 5. yeni bölümüyle 8 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Burak Deniz ile Alina Boz'un başrollerini paylaştığı, kadrosunda Serhat Kılıç, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar'ın yer aldığı Maraşlı dizisinin yeni bölümünde Mahur'u karşısında şık kıyafetlerle gören Maraşlı şaşkınlık yaşayacak.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir?

Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır.

Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır.

Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden… Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur.