Maraşlı dizisi 4. son bölüm finalinde kaza şoku! Maraşlı ve Ozan'a ne oldu? Maraşlı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un, kadrosunda Serhat Kılıç, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar'ın yer aldığı Maraşlı dizisi 4. bölümüyle 1 Şubat Pazartesi akşamı ATV'de ekrana geldi. Maraşlı 4. bölüm final sahnesinde Ozan'ın kullandığı ve Maraşlı'nın da içinde olduğu otomobil son sürat giderken bir kamyonetle çarpıştı.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir?

Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır.

Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır.