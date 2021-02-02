MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Maraşlı dizisi 4. son bölüm finalinde kaza şoku! Maraşlı ve Ozan'a ne oldu? Maraşlı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Maraşlı dizisi 4. son bölüm finalinde kaza şoku! Maraşlı ve Ozan'a ne oldu? Maraşlı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

02.02.2021 02:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı 4. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerde oynadığı Maraşlı dizisinin son bölümünde Maraşlı, Mahur’u kaçıran Savaş’ı köşeye sıkıştırdı ve ortalık karıştı. Final sahnesinde ise Maraşlı ve Ozan'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Peki Maraşlı ve Ozan'a ne olacak? Maraşlı dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un, kadrosunda Serhat Kılıç, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar'ın yer aldığı Maraşlı dizisi 4. bölümüyle 1 Şubat Pazartesi akşamı ATV'de ekrana geldi. Maraşlı 4. bölüm final sahnesinde Ozan'ın kullandığı ve Maraşlı'nın da içinde olduğu otomobil son sürat giderken bir kamyonetle çarpıştı.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir?

0x0-4-bolum-foto-galeri-1611925398339

Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır.

0x0-4-bolum-foto-galeri-1611925398379

Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır.

0x0-4-bolum-foto-galeri-1611925398934

Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden… Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur.

0x0-4-bolum-foto-galeri-1611925402704

Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi? İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İ

0x0-4-bolum-foto-galeri-1611925404442
lhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır?

0x0-4-bolum-foto-galeri-1611925401976

MARAŞLI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Maraşlı dizisinin 8 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden fragman ise henüz Atv tarafından yayınlanmadı.

0x0-4-bolum-foto-galeri-1611925405168

MARAŞLI DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır.

Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

0x0-1-bolum-foto-galeri-1610186372868
Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı yönetmenliğini ise Kudret Sabancı üstleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın yeni düşmanı belli oldu!Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın yeni düşmanı belli oldu!
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı 20. yeni bölümde İnci, Derenoğlu ailesinin evine yerleşiyor! Safiye'den İnci'ye büyük şok!

Masumlar Apartmanı'nda yeni dönem başlıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın yeni düşmanı belli oldu! Serhat Parıl EDHO'ya katıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın yeni düşmanı belli oldu!

Aykut Kocaman Çukur'da rol aldı! Çukur 114. son bölüme Aykut Kocaman ve Yamaç Koçovalı sahnesi damga vurdu

Çukur'a damga vuran sahne! Ünlü teknik adam dizide rol aldı

Arıza dizisi son bölüme İhtiyar rolüyle Nursel Köse damga vurdu! Arıza'nın İhtiyar'ı izleyiciyi şaşırttı

Arıza'nın İhtiyar'ı izleyiciyi şaşırttı!

Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Maskesini çıkaran Çiçek'i gören Ali şoke oluyor!

Alev Alev'e Çiçek damga vuracak! Maskesini çıkarıyor

Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar'da! İşte Kanunsuz Topraklar'ın konusu

Yeni dizisinin konusu heyecanlandırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.