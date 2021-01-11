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Maraşlı dizisi Çukur, Sefirin Kızı ve Yasak Elma'yla reyting yarışına girecek! Burak Deniz'in yeni dizisi Maraşlı'nın konusu nedir, oyuncuları kimler?

11.01.2021 02:51 | Son Güncelleme:
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Atv'nin yeni dizisi Maraşlı 11 Ocak Pazartesi akşamı 1. bölümüyle ekranda olacak. Maraşlı dizisi, pazartesi akşamlara ekrana gelen iddialı diziler Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu ve Sefirin Kızı'yla reyting savaşına girecek. Maraşlı dizisinde başarılı oyuncu Burak Deniz eski özel kuvvetler askeri Maraşlı'ya, Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor. Peki Maraşlı dizisi konusu nedir? Maraşlı dizisi oyuncuları kimler? İşte Maraşlı 1. bölüm fragmanı ve konusu.

Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un, kadrosunda Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar'ın yer aldığı Maraşlı dizisi 1. bölümüyle 11 Ocak Pazartesi akşamı ATV'de yayınlanacak.

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Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz Maraşlı, Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor.

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MARAŞLI DİZİSİNİN REYTİNG YARIŞI!

ATV'nin iddialı dizisi Maraşlı, pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma dizileriyle zorlu bir reyting yarışına girecek. TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelmeye başlayan Survivor yarışması da aynı akşam ekranda olacak.

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MARAŞLI DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

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Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.

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Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir.

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MARAŞLI'DA TÜREL AİLESİ KİMDİR?

Eski asker Maraşlı’nın, tehlikeli bir olaya şahit olan Mahur’un hayatını kurtarması ve ailesine dahil olmayasıyla başlayacak olan serüvende, Mahur Türel’in sırlarla dolu ailesi dikkatleri çekecek.

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Mahur’un, saygın bir iş adamı olan babası Aziz Türel’i usta oyuncu Kerem Atabeyoğlu, üvey annesi Firuzan’ı ise Rojda Demirer canlandırıyor.

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Mahur’un birbirlerinden oldukça farklı karakterlere sahip olan ağabeyleri Necati’yi Serhat Kılıç, İlhan’a da Cemil Büyükdöğerli hayat veriyor. İlhan’ın eşi Dilşad karakterini Melis İşiten’in canlandırdığı dizide, Türel ailesinin her bölüm ortaya çıkan sırları izleyenleri ters köşeye yatıracak.
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MARAŞLI DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir.

Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır.

Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

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Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı yönetmenliğini ise Kudret Sabancı üstleniyor.


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