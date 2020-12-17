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Maraşlı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Burak Deniz'in yeni dizisi Maraşlı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

17.12.2020 01:12 | Son Güncelleme:
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Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştıkları atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Maraşlı'dan ilk fragman yayınlandı. Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz Maraşlı, Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor. Peki Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? İşte Maraşlı dizisi fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu.

Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un, kadrosunda Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar'ın yer aldığı Maraşlı dizisi Ocak ayında ATV'de ekrana gelmeye başlayacak. Maraşlı dizisinden ilk fragman da yayınlandı.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz Maraşlı, Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor.
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Maraşlı'nın afişi de dizinin tanıtımı ile birlikte yayınlandı.

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MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı yönetmenliğini ise Kudret Sabancı üstleniyor.

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