Son Yaz dizisinden ilk fragman yayınlandı! Ali Atay'ın yeni dizisi Son Yaz ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı Son Yaz'ın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Ege’nin renkleri ve havasını evlerimize taşıyarak içimizi ısıtan ilk tanıtım, merak uyandıran konusu ve güçlü kadrosu ile sosyal medyada büyük ilgi gördü, hakkında çok konuşuldu.

Son Yaz'ın başrollerini paylaşan Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’a; Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.



SON YAZ DİZİSİ KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın

bizzat koruması.



Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.



Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.