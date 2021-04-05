Maraşlı neden yok? Final mi yaptı? Maraşlı’nın yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama 

Zeliş ve Kahraman Maraşlı eski asker Celal Kün’ün hikâyesini işleyen Maraşlı dizisiyle ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. ATV yayın akışında; Maraşlı dizisinin yeni bölümünün yer almadığı görüldü. Maraşlı bu hafta özel bölümle izleyicisiyle buluşuyor…

MARAŞLI NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Her hafta pazartesi akşamları ilgi ile takip edilen Maraşlı dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Özel bölüm ile ATV ekranlarına gelecek Maraşlı dizisinin setini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vurdu.

Başrol oyuncusu Burak Deniz’in Kovid-19’a yakalanmasının ardından set çalışmaları durduruldu.

MARAŞLI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncuların sosyal medyada evlerinde yaptığı paylaşım da çekimlerin bir süre daha yapılmayacağına dikkat çekiyor. Maraşlı dizisinin yeni bölümünün ne zaman başlayacağı bilinmiyor…

MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU



Maraşlı, kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatını Zeliş'i iyileştirmeye adayan, cesur, gözüpek, adaleti kendi bildiği yollarla tahsis etmeye çalışan Kahraman Maraşlı eski asker Celal Kün’ün, bir gün isteği dışında bir cinayete tanık olan Fotoğrafçı Mahur Türel'le tanışması ve hayatını kurtarmasının ardından Mahur'un babasının kızının hayatını koruması için Maraşlı'ya yaptığı teklifle hepsinin hayatında yepyeni bir sayfa açılır.