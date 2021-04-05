MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Maraşlı neden yok? Final mi yaptı? Maraşlı’nın yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama 

Maraşlı neden yok? Final mi yaptı? Maraşlı’nın yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama 

05.04.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz’un paylaştığı ve kısa zaman içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Maraşlı dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmıyor. ATV ekranlarının sevilen yapımı Maraşlı’nın yeni bölüm tarihine ilişkin açıklama yapıldı…

Maraşlı neden yok? Final mi yaptı? Maraşlı’nın yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama 

Zeliş ve Kahraman Maraşlı eski asker Celal Kün’ün hikâyesini işleyen Maraşlı dizisiyle ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. ATV yayın akışında; Maraşlı dizisinin yeni bölümünün yer almadığı görüldü. Maraşlı bu hafta özel bölümle izleyicisiyle buluşuyor…

MARAŞLI NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Her hafta pazartesi akşamları ilgi ile takip edilen Maraşlı dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Özel bölüm ile ATV ekranlarına gelecek Maraşlı dizisinin setini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vurdu.

Başrol oyuncusu Burak Deniz’in Kovid-19’a yakalanmasının ardından set çalışmaları durduruldu.

MARAŞLI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncuların sosyal medyada evlerinde yaptığı paylaşım da çekimlerin bir süre daha yapılmayacağına dikkat çekiyor. Maraşlı dizisinin yeni bölümünün ne zaman başlayacağı bilinmiyor…

MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU

Maraşlı, kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatını Zeliş'i iyileştirmeye adayan, cesur, gözüpek, adaleti kendi bildiği yollarla tahsis etmeye çalışan Kahraman Maraşlı eski asker Celal Kün’ün, bir gün isteği dışında bir cinayete tanık olan Fotoğrafçı Mahur Türel'le tanışması ve hayatını kurtarmasının ardından Mahur'un babasının kızının hayatını koruması için Maraşlı'ya yaptığı teklifle hepsinin hayatında yepyeni bir sayfa açılır.

Maraşlı neden yok? Final mi yaptı? Maraşlı’nın yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklamaa

MARAŞLI DİZİSİNİN 0YUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Celal Kün / Maraşlı (Burak Deniz):
Mahur Türel (Alina Boz):
Savaş (Saygın Soysal)
Aziz Türel (Kerem Atabeyoğlu)
İlhan Türel (Cemil Büyükdöğerli)
Necati Türel (Serhat Kılıç)
Dilşad Türel (Melis İşiten)
Firuzan Türel (Rojda Demirer)
Sedef Türel (Neslihan Acar)
Ozan (Cihan Yenici)
Hilal (Sinem Akyol)
Sadık (Cengiz Sezgin)
Şirin (Nihal Dinçel)
Behiye (Türkü Su Demirel)
Nevzat (Barış Özdemirli)
Zeliş (Bedriye Rosa Çelik)
Ecem (Gizem Kala)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne! Özel ekipten büyük operasyonMİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne! Özel ekipten büyük operasyon
Sahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştüSahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştü
Anahtar Kelimeler:
atv Maraşlı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Diğer Haberler

Teşkilat dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta MİT'in özel ekibinden Kuzey Irak'ta nefes kesen operasyon

MİT dizisi Teşkilat'ta Kuzey Irak operasyonu!

Teşkilat'ın 5. son bölümüne damga vuran sahne! MİT dizisi Teşkilat'ta Leyal'dan Zayed Fadi'yi çıldırtan sözler: Türk istihbaratını aptal yerine koyduğum için çok pişmanım

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne! Özel ekipten büyük operasyon

Arıza final mi yapıyor? Arıza dizisinin final tarihi belli oldu

Arıza dizisinden şoke eden karar

Sadakatsiz 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de yaralanan Derin'e Asya yardıma koşuyor!

Sadakatsiz'de Derin'in akıbeti belli oluyor! Asya'ya büyük şok!

Çukur 123. yeni bölümden çarpıcı fragman! Celasun ölüyor mu? Kubilay Aka Çukur'dan ayrılıyor mu?

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Aşk-ı Memnu hangi kanalda yayınlanıyor? Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Efsane dizi ekranlara geri dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.