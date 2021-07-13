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Maraşlı'nın hüznü çabuk geçti! Burak Deniz'in yeni projesinden ilk kareler geldi

13.07.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burak Deniz, bugünlerde hem bir hüzün hem de yeni bir heyecan yaşıyor. Başrol oynadığı "Maraşlı" dizisi bu akşam son bölümüyle ekrana gelirken, rol aldığı dünya çapında bir dizinin çekimleri de devam ediyor.

Maraşlı'nın hüznü çabuk geçti! Burak Deniz'in yeni projesinden ilk kareler geldi

Burak Deniz, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. 2015'te yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, daha sonra "Aşk Laftan Anlamaz" ve "Bizim Hikaye" dizilerinde başrol oynayarak ününe ün kattı. BluTV'nin çok ilgi çeken dijital dizisi "Yarım Kalan Aşklar" ile yükselişini sürdüren Burak Deniz, bu sezonun en iddialı işlerinden "Maraşlı" dizisi ile de televizyonda boy gösterdi. Maalesef "Maraşlı" beklentileri karşılayamadı ve bu akşam sona erecek. Ancak Burak Deniz öyle büyük bir projenin heyecanını yaşıyor ki, "Maraşlı"ya veda etmesinin hüznü diniverdi.

Disney+ ekranlarında olacak

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Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in en sevilen filmlerinden "Cahil Periler", Disney+ için sekiz bölümlük bir dizi olarak tekrar çekilecek. Can Yaman yerine seçilen Burak Deniz de hikayeyi İtalya'dan İstanbul'a taşıyan Asaf adında bir fotoğrafçıyı oynayacak. Çekimler için birkaç gün önce İtalya'ya giden ünlü oyuncu, bugün de ilk kareleri paylaştı.

Setten ilk fotoğraf

Burak Deniz story

Burak Deniz, yönetmen Ferzan Özpetek'in "Michele ve Asaf" diyerek paylaştığı set fotoğrafını hemen paylaştı. Arkadaşlarının yorumlarını da paylaşan ünlü oyuncunun duyduğu heyecan Instagram'a sığmadı.

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Maraşlı dizisi Burak Deniz
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