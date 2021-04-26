MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi?

Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi?

26.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV’nin beğeni ile izlenen aksiyon dizisi Maraşlı, 15. Yeni bölümü ile 26 Nisan Pazartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz bölümde Maraşlı, Behram’ı yakalamak için büyük bir operasyon düzenlemişti. Maraşlı ve Mahur arasında yaşanan romantik dakikalarsa bölümün en sevilen sahnelerinden oldu.

Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi?

ATV’nin sevile yapımlarından olan Maraşlı dizisinin başrollerinde Mahur karakteri ile Alina Boz ve Maraşlı rolü ile Burak Deniz yer alıyor. Aksiyon dolu dizinin yapımcılığını ise TIMS&B Productions üstleniyor. Yeni bölümde Maraşlı, Mahur’un abisini korumaya çalışırken yaralanıyor ve komaya giriyor. Mahur ise Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi? Maraşlı dizisi, 26 Nisan Pazartesi günü, 15. Yeni bölümü ile ATV’de!

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır.

Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.

3

Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?

4

Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Maraşlı'nın başında beklemeye başlar.

Necati ve Savaş yıllardır hayalini kurdukları babalarına sürülen lekenin intikamını aldıklarını düşünürler. Geriye, istihbarat için çalıştığından emin oldukları Maraşlı'nın ölümü kalmıştır. İki kardeş Maraşlı'nın ölüm emrini verir.

Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir?

MARAŞLI YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

*

*

MARAŞLI YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

*

*

MARAŞLI 14. BÖLÜMDE NE OLDU?

Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir?

İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

1

Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?

Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecekGerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek
MİT dizisi Teşkilat'ta nefes kesen Yunanistan operasyonu!MİT dizisi Teşkilat'ta nefes kesen Yunanistan operasyonu!
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
atv Maraşlı dizisi Burak Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

Kansere yakalanan ünlü oyuncudan duygulandıran veda

Kansere yakalanan ünlü oyuncudan duygulandıran veda

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Yıldız isim Fransa'yı sallıyor

Yıldız isim Fransa'yı sallıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gizem Karaca'nın karavan pozları nefes kesti

Gizem Karaca'nın karavan pozları nefes kesti

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Eski sevgili Günel'den olay yaratacak açıklama

Eski sevgili Günel'den olay yaratacak açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.