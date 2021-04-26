Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi?

ATV’nin sevile yapımlarından olan Maraşlı dizisinin başrollerinde Mahur karakteri ile Alina Boz ve Maraşlı rolü ile Burak Deniz yer alıyor. Aksiyon dolu dizinin yapımcılığını ise TIMS&B Productions üstleniyor. Yeni bölümde Maraşlı, Mahur’un abisini korumaya çalışırken yaralanıyor ve komaya giriyor. Mahur ise Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi? Maraşlı dizisi, 26 Nisan Pazartesi günü, 15. Yeni bölümü ile ATV’de!

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır.

Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.

Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Maraşlı'nın başında beklemeye başlar.