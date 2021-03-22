Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Maraşlı son bölümde ne oldu? | “Operasyon yok! Maraşlı var!”

Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır? Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır? Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir? Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır. Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir. Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar. Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer. Bu çatışma kayıplara neden olacaktır.

Başrollerinde Maraşlı karakteri ile seyirci karşısına geçen Burak Deniz ve Mahur karakteriyle Alina Boz gibi başarılı isimler yer alıyor. Son bölümde vurulan Mahur’u yeni bölüm fragmanında hastanede görüyoruz. Peki Mahur kurtulabilecek mi? Maraşlı dizisi bu akşamki yeni bölümüyle saat 20.00’de ATV ekranlarında!

MARAŞLI 11. BÖLÜM FRAGMAN

MARAŞLI 11. BÖLÜM 2. FRAGMAN

MARAŞLI 10. BÖLÜMDE NE OLDU?

Aziz Türel hastanedeyken Maraşlı'ya kızından uzak durmasını söylemiş ve ona söz vermiştir. Mahur Maraşlı'nın kendisinden ayrılmasına ise çok kızmıştır. Mahur ne söylediyse de Maraşlı'yı aşklarını yaşamaları için ikna edememiştir. Bu sebeple de Maraşlı’dan ayrılmaya karar vermiştir. Hastane çıkışı Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi fark eden Necati ise Maraşlı’yı bu aşkı kaybetmemesi konusunda cesaretlendirmiştir. Kalp krizi sebebiyle hastanede yatan Aziz’in ise durumu iyidir.

Savaş, hastanenin önüne gelmiştir ve İlhan'la 'polise ihbar etme' mevzusunu konuşurlar. İlhan uyuşturucu satacağına ölmeyi göze almıştır. Savaş, İlhan'a elinde işine yarayacak fotoğraflar olduğundan bahseder. İlhan fotoğraflara ulaştığında dönüşü olmayan bir yola girecektir…

Savaş, depodaki mal karşılığında Nevzat'ı alıkoyar. Sami, depodaki mallar ve Nevzat'ın hayatı üzerinden Maraşlı'yla pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı daha kıymetlidir. Maraşlı'nın tehlikeli planı nedir?

Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir?