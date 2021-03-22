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Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Maraşlı son bölümde ne oldu? | “Operasyon yok! Maraşlı var!”

22.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında her Pazartesi günü seyirci ile buluşuyor. İzleyicisinin büyük bir beğeni ile takip ettiği Maraşlı dizisinin son bölümünde Sami’nin adamları Mahur ve Maraşlı’yı tuzağa düşürmüştü. Her ne kadar kaçmayı başarsalar da Mahur, kaçarken yara almıştı. Maraşlı ise Mahur’u kurtarmak için Sami ile pazarlığa girmişti.

Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Maraşlı son bölümde ne oldu? | “Operasyon yok! Maraşlı var!”

Başrollerinde Maraşlı karakteri ile seyirci karşısına geçen Burak Deniz ve Mahur karakteriyle Alina Boz gibi başarılı isimler yer alıyor. Son bölümde vurulan Mahur’u yeni bölüm fragmanında hastanede görüyoruz. Peki Mahur kurtulabilecek mi? Maraşlı dizisi bu akşamki yeni bölümüyle saat 20.00’de ATV ekranlarında!

MARAŞLI 11. BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır? Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır? Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir? Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır. Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir. Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar. Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer. Bu çatışma kayıplara neden olacaktır.

MARAŞLI 11. BÖLÜM FRAGMAN

MARAŞLI 11. BÖLÜM 2. FRAGMAN

MARAŞLI 10. BÖLÜMDE NE OLDU?

Aziz Türel hastanedeyken Maraşlı'ya kızından uzak durmasını söylemiş ve ona söz vermiştir. Mahur Maraşlı'nın kendisinden ayrılmasına ise çok kızmıştır. Mahur ne söylediyse de Maraşlı'yı aşklarını yaşamaları için ikna edememiştir. Bu sebeple de Maraşlı’dan ayrılmaya karar vermiştir. Hastane çıkışı Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi fark eden Necati ise Maraşlı’yı bu aşkı kaybetmemesi konusunda cesaretlendirmiştir. Kalp krizi sebebiyle hastanede yatan Aziz’in ise durumu iyidir.

Savaş, hastanenin önüne gelmiştir ve İlhan'la 'polise ihbar etme' mevzusunu konuşurlar. İlhan uyuşturucu satacağına ölmeyi göze almıştır. Savaş, İlhan'a elinde işine yarayacak fotoğraflar olduğundan bahseder. İlhan fotoğraflara ulaştığında dönüşü olmayan bir yola girecektir…

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Savaş, depodaki mal karşılığında Nevzat'ı alıkoyar. Sami, depodaki mallar ve Nevzat'ın hayatı üzerinden Maraşlı'yla pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı daha kıymetlidir. Maraşlı'nın tehlikeli planı nedir?

Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir?

Sami'nin adamları, Mahur ve Maraşlı'ya pusu kurar. İkili kaçmayı başarır ama Mahur vurulmuştur. Köşeye sıkışan Maraşlı, çok kan kaybeden Mahur'u kurtarmak için Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarabilecek midir?

MARAŞLI

MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.


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