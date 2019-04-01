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Marcao: Fatih Terim fantastik bir hoca

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.04.2019 21:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, yayıncı kuruluşa bir röportaj verdi. Bursaspor maçı sonrası şampiyonluğa inançlarının arttığını söyleyen Marcao, Fatih Terim'in fantastik bir hoca olduğunu ifade etti.

Marcao: Fatih Terim fantastik bir hoca

Galatasaraylı Marcao, Bursaspor'a karşı aldıkları galibiyetin ardından ligde şampiyonluğa inançlarının arttığını söyledi.

beIN Sport'a röportaj veren Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bursaspor maçının ilk yarısında istediğimiz Galatasaray yoktu ama oyunu ikinci yarıda öyle bir değiştirdik ki... Olması gereken Galatasaray'ı sahada gösterdik ve mükemmel bir galibiyet aldık. Şampiyonluğa olan inancımız daha da arttı"

"EN BÜYÜK FAKTÖR TARAFTAR"

"Sahamızda oynadığımız maçlarda daha iyi sonuçlar almamızın en büyük faktörü, tartışmasız taraftarımızın büyük desteği. Elbette gösterdiğimiz performans çok önemli ama taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onların desteğiyle sahamızda bir kişi fazla oynuyoruz"

"Luyindama, teknik olarak iyi bir futbolcu. Fiziği çok güçlü ve hava toplarında çok etkili. Bu tip özellikleri olması sahada beni çok rahatlatıyor. Lisan konusunda sıkıntı yaşıyoruz ama futbolun dili ortak. Bazen mimiklerle, bazen kısa kelimelerle anlaşmaya çalışıyoruz"

"FATİH TERİM FANTASTİK BİR HOCA"

"Gerçekten fantastik bir teknik adamla çalışıyoruz. Hem kişilik hem de hocalık anlamında inanılmaz biri. Her zaman oyuncularını nasıl daha iyi noktalara getirebileceğini düşünüyor. Bizim sürekli gelişmemizi sağlıyor"

"Geriden oyun kurmayı seven bir stoperim. Uzun top atmaktan nefret ediyorum! Bu nedenle geriden oyun kurmak benim pozitif yönlerimi ön plana çıkarıyor. Hem top sizin ayağınızda kalıyor hem de bloklar arasına atacağınız iyi bir pasla rakibi zor durumda bırakıyorsunuz"

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yanlışlık var otantik bir hoca
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