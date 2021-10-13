Marcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Palmeiras'la prensip anlaşmasına varıldı

Galatasaray'da Brezilyalı savunma oyuncusuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Takım arkadaşları Kerem Aktürkoğlu ve ardından Alpaslan Öztürk ile yaşadığı sorunlar yüzünden gündem olan Marcao yol ayrımında. Brezilya'ya dönmek isteğinde olan Sanbacı'nın Palmeiras Kulübü ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fanatik'in haberine göre, Marcao'yu ikna eden Palmeiras cephesi, şimdi de bonservis için Galatasaray Yönetimi'ne teklifte bulunacak. Son buluşmada 10 milyon Euro‘luk teklif üzerinde mutabakat sağlandığı öğrenildi.

Eğer Sarı-Kırmızılılar bu teklifi olumlu karşılamazsa, para artı takas formülünün devreye sokulacağı, bu doğrultuda birkaç ismin şimdiden belirlendiği de gelen haberler arasında.

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın, 15 milyon Euro altındaki bir rakama çok sıcak bakmadığı öğrenildi.

