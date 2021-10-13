SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Marcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Palmeiras'la prensip anlaşmasına varıldı

Marcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Palmeiras'la prensip anlaşmasına varıldı

13.10.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Marcao ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Palmeiras yetkilileriyle, Marcao'nun temsilcileri prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'a yapılacak teklif de netleşti.

Marcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Palmeiras'la prensip anlaşmasına varıldı
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Brezilyalı savunma oyuncusuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Takım arkadaşları Kerem Aktürkoğlu ve ardından Alpaslan Öztürk ile yaşadığı sorunlar yüzünden gündem olan Marcao yol ayrımında. Brezilya'ya dönmek isteğinde olan Sanbacı'nın Palmeiras Kulübü ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fanatik'in haberine göre, Marcao'yu ikna eden Palmeiras cephesi, şimdi de bonservis için Galatasaray Yönetimi'ne teklifte bulunacak. Son buluşmada 10 milyon Euro‘luk teklif üzerinde mutabakat sağlandığı öğrenildi.

Eğer Sarı-Kırmızılılar bu teklifi olumlu karşılamazsa, para artı takas formülünün devreye sokulacağı, bu doğrultuda birkaç ismin şimdiden belirlendiği de gelen haberler arasında.

Galatasaray'da Marcao, Alpaslan Öztürk ile tartıştı!Galatasaray'da Marcao, Alpaslan Öztürk ile tartıştı!

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın, 15 milyon Euro altındaki bir rakama çok sıcak bakmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılarSokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılar
Mohamed'in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdıMohamed'in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Kabak tadı verdi gitsin artık anlaşılan mutlu değil İst.da
yaptığı adiliklerin sebebi buymuş demekki. gitmek için alt yapı hazırlıyormuş. yazıklar olsun.
hiç durmasınlar 10 milyon avro çok iyi para bu topçu ya

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Gelecek sezon başlıyor! İşte ofsayt tespiti için yeni sistem

Gelecek sezon başlıyor! İşte ofsayt tespiti için yeni sistem

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Burak Elmas'tan kritik açıklamalar

Burak Elmas'tan kritik açıklamalar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı!

Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kanınız donacak! İşte o iddia

Kanınız donacak! İşte o iddia

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Yok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attı

Yok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.