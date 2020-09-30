Marcao'nun transfer parası Fenerbahçe'den

Garry Rodrigues’le yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, transferin bitmesine sayılı günler kala Roma’nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti için temaslarını sıklaştırdı... İtalyan ekibi, kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu için sarı-Lacivertli takım 5 milyon Euro bonservis talep etti. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise; Fenerbahçe Arjantinli oyuncuyu almak için bu parayı ödemeyi kabul etti. Taraflar son detaylar üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.
Çizme basınından TeleRadioStereo’nun haberine göre, Diego Perotti, birkaç gün içinde İstanbul’a gelecek ve imzayı atacak. İşin ilginç yanı ise Fenerbahçe’nin ödeyeceği bu para ezeli rakibi Galatasaray’a gidecek. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Başkent ekibi, sarı kırmızılı takımın Brezilyalı yıldızı Marcao’yu gündemine almış ve ilk yaptığı teklif kabul görmeyince Cimbom’un istediği ücreti yani 15 milyon Euro'yu vermeyi kabul etmişti.
İtalyan basını ise Roma’nın Marcao için kaynak arayışında olduğunu yazdı. Çizme’de yer alan haberlerde; Sarı-Kırmızılılar’ın, Juan Jesus, Federico Fazio, Javier Pastore ve Diego Perotti’yi 6 gün içinde satmayı planladığı belirtildi. Galatasaray’a 15 milyon Euro bonservis verecek olan Roma’nın ilk taksiti Perotti’den gelecek para ile yapacağı kaydedildi. G.Saray da bu parayı kendi transferlerinde harcayacak. Kısaca Galatasaray’ın kadrosuna katacağı bazı isimlerin parasını Fenerbahçe vermiş olacak.
(AKŞAM)
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