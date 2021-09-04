Marcao skandalı büyüdü! Emre Akbaba ayrıldı

Emre Akbaba yaz transfer döneminde Beşiktaş'la anlaştı.Daha sonra Terim araya girdi. Emre’yi ikna etti. Sözleşme yeniledi.

COVID-19 OLDU

Emre daha sonra Covid-19’a yakalandı. Hatta iddialara göre “delta virüsü” bulaştı. Hastalığı en ciddi atlatan futbolculardan birisi oldu.

EMRE'NİN AYRILIĞININ NEDENİ BELLİ OLDU

Emre’nin takımdan ayrılmasının asıl neden Marcao rezaleti oldu. İddiaya göre Kerem’i döven Brezilyalı oyuncuya takım arkadaşlarının mesafe koymaması, yönetimin olayı para cezasıyla geçiştirmesi, Terim’in ise yokmuş gibi davranması Emre’yi kızdırdı.

ARDA TURAN İLE KONUŞTU

Bu konuya birkaç kez dikkat çekti. Hatta tepkisini açık açık gösterdi. Arda Turan’a da “Marcao’ya bir tepki vermeyecek miyiz?” diye çıkıştı.Tüm bunlar birleşince, Emre Akbaba’nın Galatasaray kariyerinin sonu geldi.

ALANYASPOR'A TRANSFER OLDU

28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor ile yapılan görüşmelerin ardından tüm şartlarda anlaşma sağlandı. Akdeniz ekibi, Emre Akbaba'nın bu sezon maaşını ödeyecek ve kiralık olarak kadrosuna katacak.



