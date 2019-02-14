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Marcao ve Muslera'dan penaltı isyanı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.02.2019 23:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Benfica'ya evinde 2-1 yenildiği maçta penaltıya sebebiyet veren Marcao, hakemin hatalı karar verdiğini söyledi. Muslera ise "Haksız bir penaltıyla 1-0 geriye düşmek bizi aşağı çekti" ifadesini kullandı.

Marcao ve Muslera'dan penaltı isyanı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu ilk maçında Benfica'ya evinde 2-1 kaybederken maça hakem Jesus Gil Manzano'nun verdiği penaltı kararı damga vurmuştu. Galatasaray'da penaltı pozisyonundaki Marcao ve kaleci Muslera maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Penaltı pozisyonuyla ilgili konuşan Marcao "Hep dürüst oldum, her zaman doğruyum. Penaltı değildi. Şikayet etmeyi seven bir insan değilim, artık kararı değiştiremezsiniz ama penaltı değildi. Bu seviyelerde, bu hataları yapmamalısınız. Sonuçta bir maç daha var. O maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

MUSLERA: HAKSIZ PENALTI BİZİ AŞAĞI ÇEKTİ
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera da penaltı kararına isyan ederek "Tabii ki orada tam göremedim ancak defalarca seyredildi ve herkesin bize söylediği penaltı olmadığı yönünde. Böyle haksız bir penaltıyla 1-0 geriye düşmek bizi aşağı çekti. Ancak sonrasında toparladık, golü de bulduk. Avantajlı bir skor alamadık ama tur için mücadele edeceğiz. Futbolda her şey var" şeklinde konuştu.

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Marcao muslera Galatasaray Benfica

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