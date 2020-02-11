Marcao'ya İtalya'dan talipler var

Galatasaray forması giyen Marcao, İtalyan kulüplerinin kıskacında. Geçen sezon devre arası 4 milyon Euro'ya transfer edilen Marcao'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi büyüyor. Daha önce adı Atalanta ile anılan Brezilyalı stoperle Fiorentina ve Udinese'nin de ilgilendiği belirtiliyor.
Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro'ya satın alınan 23 yaşındaki Marcao için Espanyol'un 5 milyon euro'luk teklifi kabul edilmemişti.
Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maça çıktı.
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