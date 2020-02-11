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Marcao'ya İtalya'dan talipler var

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.02.2020 21:59 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi Marcao'yu Atalanta'nın ardından Fiorentina ve Udinese de yakın takibe aldı.

Marcao'ya İtalya'dan talipler var

Galatasaray forması giyen Marcao, İtalyan kulüplerinin kıskacında. Geçen sezon devre arası 4 milyon Euro'ya transfer edilen Marcao'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi büyüyor. Daha önce adı Atalanta ile anılan Brezilyalı stoperle Fiorentina ve Udinese'nin de ilgilendiği belirtiliyor.

5 MİLYONLUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro'ya satın alınan 23 yaşındaki Marcao için Espanyol'un 5 milyon euro'luk teklifi kabul edilmemişti.

Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maça çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Marcao İtalya Transfer atalanta fiorentina udinese

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