Marcel Tisserand: Anelka'nın büyük hayranıyım

Fenerbahçe’de yeni transfer Marcel Tisserand, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fenerbahçe’de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Tisserand, "Uzun zamandır konuşuyorduk Fenerbahçe’yle. Bugün buradayım ve imza attım. Gerçekten çok mutluyum. Takımıma çalışıp katkı vermek istiyorum. İkili mücadeleleri seven bir oyuncuyum. Aynı şekilde, alan varsa ve mümkünse topla beraber çıkmayı seven birisiyim. Saha içerisinde karakter göstermeye çalışan bir oyuncuyum. Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum" dedi. "FENERBAHÇE DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİSİ" Fenerbahçe hakkında görüşlerini belirten Kongolu oyuncu, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten teklif alıyorsanız eğer bunu reddetmeniz zor. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi Fenerbahçe. Burada olmaktan dolayı gururluyum. Burada Fenerbahçe’nin tarihinde birçok büyük futbolcu yer aldı. Ben de onların yolunda ilerlemek istiyorum. Gelme sebeplerimin başında bunlar geliyor" ifadelerini kullandı. "ANELKA'NIN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM" Fenerbahçe’de daha önce tanıdığı futbolcular olduğunu belirten Marcel Tisserand, "Fenerbahçe’yi daha önce de tanıyordum. Burada Fransızca konuşan birçok oyuncu oynadı ve oynuyor. Anelka’nın büyük bir hayranıyım. Gelmeden önce Beşiktay'ta oynayan N'Sakala ile konuştum. Çok fazla arkadaşımla konuştum. Ankaragücü’nde Wilfred ile de konuştum. Bu ligde oynayan insanlardan duyduğum şeyler her zaman pozitifti. Benim için karar vermesi kolay oldu" şeklinde konuştu.

"HERHANGİ BİR SAKATLIĞIM YOK" Sakatlık süreci ile alakalı konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Herhangi bir sakatlığım yok. Kulübün isteği doğrultusunda tekrardan bir test oldu. Kulüp bir oyuncu alırken kesinleştirmek adına böyle bir süreç izledi. Daha önceki kulübümde son 6 aydır 2 defans oyuncusu olarak oynuyorduk. Kongo’da da Luyindama ile tek stoper olarak oynuyoruz. Ben sol ve sağda oynayabilirim. İki ayağımı da kullanabiliyorum" dedi. "ADAPTE OLACAĞIMA İNANIYORUM" Kulübe adaptasyon süreci ile ilgili de açıklama yapan Tisserand, "Adapte olacağıma inanıyorum. Ama bunun için zaman gerekiyor. Fransa Ligi’nde oynadım. Orası fiziksel güce dayalı bir lig. Almanya’nın da çok farklı yapısı vardı. İki Afrika Kupası oynadım, bilenler bilir orası da fiziksel mücadeleye dayalı bir yer. Bu anlamda adapte olacağımı düşünüyorum" diye belirtti. "ARKADAŞLARIMA SAVAŞMAYA HAZIR OLDUĞUMU SÖYLEDİM" Takımla ilk çıktığı antrenman öncesinde Teknik Direktör Erol Bulut’un kendisini takıma tanımasıyla ilgili konuşan Marcel Tisserand, "Öncelikle hocamız hoşgeldin dileklerini iletti. Ben de takım arkadaşlarıma mutlu olduğumu ve savaşmaya hazır olduğumu ifade ettim. Fenerbahçe’nin bir şampiyonluk hedefi var ve elimden geleni yapacağımı söyledim. İyi oyunculara karşı oynamaktan keyif alıyorum. Bana göre her futbolcu bu seviyelerde oynamayı sever. Fransa’da İbrahimovic ve Cavani’ye karşı oynadım. Monaco’dayken Falcao’ya karşı oynadım. Almanya’da oynarken Lewandowski ve Aubmeyang’a karşı oynadım. Bu tip forvetlere karşı oynamak beni mutlu ediyor" dedi.