Marcel Tisserand: Anelka'nın büyük hayranıyım

Fenerbahçe’de yeni transfer Marcel Tisserand, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fenerbahçe’de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Tisserand, "Uzun zamandır konuşuyorduk Fenerbahçe’yle. Bugün buradayım ve imza attım. Gerçekten çok mutluyum. Takımıma çalışıp katkı vermek istiyorum. İkili mücadeleleri seven bir oyuncuyum. Aynı şekilde, alan varsa ve mümkünse topla beraber çıkmayı seven birisiyim. Saha içerisinde karakter göstermeye çalışan bir oyuncuyum. Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"FENERBAHÇE DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİSİ"

Fenerbahçe hakkında görüşlerini belirten Kongolu oyuncu, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten teklif alıyorsanız eğer bunu reddetmeniz zor. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi Fenerbahçe. Burada olmaktan dolayı gururluyum. Burada Fenerbahçe’nin tarihinde birçok büyük futbolcu yer aldı. Ben de onların yolunda ilerlemek istiyorum. Gelme sebeplerimin başında bunlar geliyor" ifadelerini kullandı.

"ANELKA'NIN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"

Fenerbahçe’de daha önce tanıdığı futbolcular olduğunu belirten Marcel Tisserand, "Fenerbahçe’yi daha önce de tanıyordum. Burada Fransızca konuşan birçok oyuncu oynadı ve oynuyor. Anelka’nın büyük bir hayranıyım. Gelmeden önce Beşiktay'ta oynayan N'Sakala ile konuştum. Çok fazla arkadaşımla konuştum. Ankaragücü’nde Wilfred ile de konuştum. Bu ligde oynayan insanlardan duyduğum şeyler her zaman pozitifti. Benim için karar vermesi kolay oldu" şeklinde konuştu.