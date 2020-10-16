MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Marcela Iglesias sahilde aşka geldi!

Marcela Iglesias sahilde aşka geldi!

16.10.2020 10:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Marcela Iglesias, Miami Beach'te güneşi iliklerine çekerken erkek arkadaşıyla samimi anlar yaşadı.

Yaptırdığı estetik ameliyatlarla dikkat çeken Arjantin asıllı oyuncu Marcela Iglesias, Miami Beach'te güneşin tadını çıkarırken objektiflere yakalandı.

BGUS_2016023_001

Sevgilisiyle samimi şekilde görüntülenen oyuncu, kameralara aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu.

BGUS_2016023_003

Geçtiğimiz aylarda Barbie'ye benzemek isteyen Marcela Iglesias, hiç estetik ameliyat yaptırmadığını söylemesiyle gündem olmuştu.

BGUS_2016023_008

Düzgün fiziğiyle ve Barbie bebeğe benzerliğiyle dikkat çeken Iglesias, ameliyat yaptırmaktan korktuğunu bu yüzden sadece dolgu yaptırdığını açıkladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
'Nice mutlu yaşlara kocacığım''Nice mutlu yaşlara kocacığım'
Gelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen belli olduGelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen belli oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama

Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama

Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi

Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi

Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz

Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi

Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Arabasına 350 bin TL'lik modifiye yaptırdı! 'Görgüsüz ayıya bak...'

Arabasına 350 bin TL'lik modifiye yaptırdı! 'Görgüsüz ayıya bak...'

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Jordyn Woods transparan elbisesiyle olay oldu! Göğüslerini sakladı

Şeffaf giyip göğüslerini sakladı! Arkasını dönünce...

Emel Müftüoğlu 59 yaşını arkadaşlarıyla kutladı

Emel Müftüoğlu'nun doğum günü partisi

Mehmet Erdem kimdir, aslen nereli? İşte Mehmet Erdem'in hayatı...

Mehmet Erdem kimdir, aslen nereli?

Demet Akalın kadın cinayetleri konusunda sert çıktı!

'Ne yapmamız lazım çıkmayan şu yasa için?'

İlk filminde ödül aldı... Vildan Atasever kimdir, nereli? İşte Vildan Atasever'in hayatı...

Özel hayatıyla gündemde... Merak edildi

Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül kaç yaşında? Survivor Sabriye Şengül aslen nereli? İşte Sabriye Şengül’ün hayatı...

Demet ve Alişan’a konuk oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.