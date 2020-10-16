Marcela Iglesias sahilde aşka geldi!

Yaptırdığı estetik ameliyatlarla dikkat çeken Arjantin asıllı oyuncu Marcela Iglesias, Miami Beach'te güneşin tadını çıkarırken objektiflere yakalandı.

Sevgilisiyle samimi şekilde görüntülenen oyuncu, kameralara aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu.

Geçtiğimiz aylarda Barbie'ye benzemek isteyen Marcela Iglesias, hiç estetik ameliyat yaptırmadığını söylemesiyle gündem olmuştu.

Düzgün fiziğiyle ve Barbie bebeğe benzerliğiyle dikkat çeken Iglesias, ameliyat yaptırmaktan korktuğunu bu yüzden sadece dolgu yaptırdığını açıkladı.



