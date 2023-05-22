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Marco Paixao, dördüncü kez gol kralı oldu

22.05.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay forması giyen Marco Paixao, bu sezon kaydettiği 21 golle Spor Toto 1. Lig’de gol kralı oldu. Paixao, bu başarıyı dördüncü kez tekrarladı.

Marco Paixao, dördüncü kez gol kralı oldu
Marco Paixao

Marco Paixao

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Altay
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Spor Toto 1. Lig’i 40 puanla 12. sırada tamamlayan Altay’da Marco Paixao, gol kralı oldu. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon 34 maçta 21 gol kaydetti ve 1. Lig’de dördüncü kez gol krallığı sevinci yaşadı.

Portekizli oyuncu, 1. Lig’de 4 kez gol kralı olarak bu alanda rekor kırdı. Başarılı futbolcu, siyah-beyazlı formayla daha önce 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da krallıkta zirvede yer almıştı. 38 yaşındaki oyuncunun 5 sezondur formasını giydiği İzmir temsilcisiyle 103 golü bulunuyor.

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