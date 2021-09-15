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Marco Rose: Beşiktaş deplasmanı herkes için zor

15.09.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Marco Rose: Beşiktaş deplasmanı herkes için zor

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Marco Rose'nin sözleri:

"Çok yoğun bir maçtı. Atmosfer çok güzeldi. Güzel bir maç oldu. Arkadan kontraataklar çıkışlar oldu. Çok keyifli bir maç oldu bence.

Beşiktaş ilk 15-20 dakikada çok iyiydi. Biz gol atana kadar hakimiyet Beşiktaş'taydı. Biz gol attıktan sonra hakimiyeti ele geçirdik ve domine ettik.

Stadyuma gelince; gerçekten muhteşem bir stadyum. Beşiktaş'ın ihtişamlı taraftarları var. Böyle bir taraftarı olduğu için Beşiktaş deplasmanı herkes için zor. Burada oynayabilmek zor. Seyircilerinden güç alıyorlar, bunu da gördük.

Biz favoriysek... Beşiktaş'ı da gördük. Bize karşı çok baskın oynadılar. Bence Beşiktaş'ın konumu iyi bir yerde görünmeli. Özellikle Dortmund'daki maçı dört gözle bekliyoruz. Bizim tribünümüz de çok iyi."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Borussia Dortmund
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