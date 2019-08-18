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Marcos Rojo'nun Fenerbahçe'ye transfer olmak için ısrar ettiği iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.08.2019 18:53 | Son Güncelleme

Zanka transferinin ardından stoper bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Manchester United'da forma giyen Arjantinli savunmacı Marcos Rojo'yu kadrosuna katacağı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili Ada basınından Sarı Lacivertliler'i heyecanlandıran bir haber geldi.

Marcos Rojo'nun Fenerbahçe'ye transfer olmak için ısrar ettiği iddia edildi

Zanka'nın ardından bir stoper daha kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'ye Marcos Rojo'dan haber var. Ada basını, Arjantinli futbolcunun sarı-lacivertli ekibe katılmak istediğini yazdı.

The Times'ın haberine göre, adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Rojo, sarı-lacivertli ekibe transferi için Manchester United'a baskı yapıyor. İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen Rojo'nun kiralık olarak Fenerbahçe forması giymesi gündemde.

Geçen sezon Premier Lig'de yalnızca 5 maça çıkan ve Harry Maguire'ın da takıma katılmasıyla forma şansını tamamen yitiren Rojo'nun Kırmızı Şeytanlar'da mutsuz olduğu iddia ediliyor.

Daha önce Everton'ın da gündeminde olan Rojo'nun Merseyside ekibine transferinin gerçekleşmemesinden ötürü Manchester United yönetimine öfkeli olduğu konuşuluyor.

2014 Dünya Kupası'nın ardından aynı yaz Sporting'den Manchester United'a 20 milyon euro'ya transfer olan 29 yaşındaki Arjantinli stoperin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Stoper dışında sol bek pozisyonunda da oynayabilen sol ayaklı savunmacı, bugüne kadar Arjantin Milli Takımı formasını da 59 kez sırtına geçirdi.

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