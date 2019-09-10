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Mardin'de ilginç görüntü! Karasu çayına giren köpek çöp topladı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2019 17:05 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir köpek, Karasu çayına girerek piknikçiler tarafından suya atılan çöpleri topladı.

Mazıdağı ilçesinde piknik yapmak isteyen bir grup arkadaş, yanlarına köpeklerini de alarak Karasu çayının yolunu tuttu. Karasu çayı piknik alanına geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşıran piknikçiler, kendi alanlarını temizleyerek mangal yakmaya başladı. Bir süre sonra köpeklerinin suyun içine girip buradaki atıkları topladığını gören gençler, hemen cep telefonlarına sarılarak bu anları kaydetti.

"KÖPEĞİN YAPTIĞI DAVRANIŞI İNSANLARDAN BEKLİYORUZ"

Piknik yapan gençlerden Çekdar Özkan, önceki gün arkadaşları ile piknik alanına gittiklerini söyledi. Özkan, “Piknik alanına giderken yanımıza av köpeğimizi de götürdük. Piknik yaptığımız sırada bir baktık ki köpek sudan çöpleri çıkarmaya çalışıyor. Bunu fark ettiğimiz andan itibaren çok şaşırdık, hemen cep telefonlarımızla köpeği videoya çektik. Köpeğin bu duyarlı davranışı karşısında çok şaşırdık. Köpeğin yaptığı davranışı insanlardan bekliyoruz. Böylesine akıllı bir köpeğe sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. İnsanların da bu tür davranış sergilemesi, gelecek nesilleri daha güzel bir ortamda yaşamasına vesile olur. Biz geleceğimize bir çöplük bırakmak istemiyoruz” dedi.

(İHA)

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köpek mardin karasu çayı çöp

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