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  4. Mardin dizisi için Esra Bilgiç'e teklif gitti! Projeyi çok beğendi ama...

Mardin dizisi için Esra Bilgiç'e teklif gitti! Projeyi çok beğendi ama...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 10:01
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Son dönemde projeden projeye koşan Esra Bilgiç'e yeni bir dizi teklifi daha gitti. Güzel oyuncunun Kerem Çatay ile Lale Eren’in kurduğu Tay Yapım’ın çekeceği “Albora’nın Sert Kışında” dizisiyle görüştüğü öğrenildi. Bilgiç, projeyi çok beğendi ama henüz anlaşma sağlanmadı.

Mardin dizisi için Esra Bilgiç'e teklif gitti! Projeyi çok beğendi ama...

MYNET-Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok projede rol alan Esra Bilgiç son olarak Birkan Sokullu ile başrolünü paylaşığı Zamanın Kapıları dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Son dönemde adeta projeden projeye koşan Esra Bilgiç'e yeni bir dizi teklifi daha gitti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bilgiç'in Kerem Çatay ile Lale Eren’in kurduğu Tay Yapım’ın çekeceği “Albora’nın Sert Kışında” dizisiyle görüştüğü öğrenildi.

Lübnan yapımı “Al Hayba” dizisinin yerli uyarlaması olan projenin yazarı Gülizar Irmak… Ahmet Katıksız’ın yöneteceği dizi birkaç yıldır erteleniyordu.

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ÇOK BEĞENDİ AMA...

Kulislerden sızan bilgiye göre bu sene gündeme alınan ve Kanal D’de yayınlanması planlanan diziyi çok beğenen Esra Bilgiç’in projeye imza atarsa Cihan Deniz adında bir çocuk annesi olan ve vefat eden eşi Boran Albora’nın vasiyetini yerine getirmek için Kanada’dan memleketi Mardin’e giden “Alya” rolüne hayat verecek.

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BAŞROL İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Dizinin başrol erkek karakteri “Cihan” için görüşmeler devam ediyor. Albora aşireti ve düşman aile Baybarslar’ın hikâyesini oldukça etkileyici bir dille anlatan dizi için el sıkışılan isimler arasında usta oyuncu Gonca Cilasun’un da olduğu konuşuluyor.

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