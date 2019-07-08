Mardin’in büyüleyen güzelliği: Beyazsu

Mardin tarihi yapısı ve doğal güzellikleri ile bu yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geldi. Türkiye’nin dört bir yanından turist ağırlayan Mardin’de ziyaretçiler tarihi yapıya olduğu kadar doğal güzelliklere de hayran kaldı. Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Beyazsu, doğal yapısı kaynak suyu ile yerli yabancı turistlerin akınına uğradı. Doğa harikası Beyazsu, drone ile yukarıdan görüntülendi.

'20 SENEDİR İSTANBUL'DAYIM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

İstanbul’dan Mardin’e gelen ve suyun içine kurulan masalarda dinlenme imkanı bulan vatandaşlardan Seracettin Çiçek, aslen Diyarbakırlı olduğunu ve İstanbul’da yaşadığını söyledi. Beyazsu’ya daha önce gelmediğini belirten Çiçek, “Burası için çok güzel bir alan diye duymuştum, geldim gördüm ve gerçekten çok beğendim. Burası İstanbul’dan daha güzel. 20 senedir İstanbul’dayım böyle bir şey görmedim. İstanbul'da sakin suyun içinde oturacak yer yok. Bu bölgede hep terör var dediler ama terör falan yok, çok güzel bir yer, herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.