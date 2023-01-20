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Mardinli baba kızının böbreğiyle hayata tutundu

20.01.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konulan 10 çocuk babası Adnan Adlım'a, Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonla kızının bağışladığı böbrek nakledildi.

Diyarbakır'da böbrek yetmezliği tanısı konulan ve 9 aydır diyalize bağlı yaşamını sürdüren Adnan Adlım, 25 yaşındaki kızının bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ikamet eden ve 2016'da bazı şikayetleri üzerine gittiği hastanede böbrek yetmezliği tanısı konulan 10 çocuk babası Adlım, Ankara ve Mersin'de bir süre tedavi gördü.

Hastalığının ilerlemesi nedeniyle 9 aydır diyalize bağlı yaşamını sürdüren Adlım, nakil için uygun donör arayışına girdi. Yapılan tetkiklerde 25 yaşındaki kızı Gülizar'ın sonuçlarının Adlım için uyumlu olduğu belirlendi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla baba Adlım'a kızının bağışladığı böbrek nakledildi. Sağlığına kavuşan baba, taburcu edildi.

"HEM KIZIMIN HEM DE BENİM SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Adnan Adlım, kontrol için geldiği hastanede AA muhabirine, ailesinde ve çevresindeki arayışları sonucu uygun böbreği kızında bulduğunu söyledi.

Kızının böbreğini bağışlamayı kabul ettiğini anlatan Adlım, "Sadece kızımın uyuştu. Genelde babalar, anneler çocuklarına böbreğini veriyor, bizim tam tersi oldu. Allah kızımdan razı olsun. Çok şükür hem kızımın hem de benim sağlık durumum iyi. Çok mutluyum, kızıma da teşekkür ederim." dedi.

"PİŞMAN DEĞİLİM, BUGÜN OLSA YİNE BÖBREĞİMİ VERİRİM"

Gülizar Adlım ise yaşadıkları zorlu süreci babasıyla dayanışma halinde atlattıklarını belirtti.

Böbreğini babasına bağışladığı için mutlu olduğunu dile getiren Adlım, "Pişman değilim, bugün olsa yine böbreğimi veririm. Nakilden sonra babamla aynı odadaydık, birbirimize destek olduk, birbirimize moral veriyorduk. Mutluluğumuza diyecek yok." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ İKİSİNİN DE SAĞLIKLI OLMASI"

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, Adnan Adlım'ın 5. evre böbrek yetmezliği bulunduğunu, başarılı bir ameliyatla nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.

Danış, hem hastanın hem de kızının sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek, "Bir evlat için en güzel şey babasına böbreğini vermesi. Bizim de en büyük mutluluğumuz ikisinin de çok sağlıklı olması." diye konuştu.

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