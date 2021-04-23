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Marega'dan resmi Fenerbahçe açıklaması!

23.04.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Adı bir süredir sarı lacivertlilerle anılan Porto'nun golcü oyuncusu Moussa Marega, transfer iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. İşte o sözler ve tüm detaylar...

Marega'dan resmi Fenerbahçe açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor...

Adı bir süredir sarı lacivertlilerle anılan Porto'nun yıldız golcüsü Moussa Marega, Instagram hesabından transfer iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Yaptığı açıklama ile Fenerbahçeli taraftarlara kötü haber veren Marega, "Menajerim, son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
peşimi bırakın ezikler diyo
Allaha şükür inşallah doğrudur da bunu almazlar. Samattayi aratır bu adam performansıyla. Muriç gelsin yeter
Vallahi çok üzüldüm, yemeden içmeden kesildim. Sen buraya gelsen gelsen tatil için gelirsin.

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