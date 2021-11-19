SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Marek Hamsik'ten alkış alan hareket

Marek Hamsik'ten alkış alan hareket

19.11.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yıldız oyuncu Marek Hamsik'ten alkış alan bir hareket geldi.

Marek Hamsik'ten alkış alan hareket
Marek Hamsik

Marek Hamsik

SLO Slovakya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Slovakya Milli Takımı'nın kampında bulunan 34 yaşındaki Hamsik, uçağını erkene alıp antrenmana çıktı. Tecrübeli ismin bu hareketi hem teknik heyet hem de takım arkadaşları tarafından tebrik gördü.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

Slovakya'nın Slovenya ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Marek Hamsik ikinci yarıya çıkmamıştı.

Hamsik maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın ilk dakikasından itibaren baldırımda sertleşme oldu, hafif de bir acı hissettim. Endişelendim ve gergin oynadım. Risk almak istemedim, ikinci yarıda oynamadım" diye konuştu.

Hamsik düz koşu yaptı
Marek Hamsik Slovakya'nın Malta ile oynadığı karşılaşmada ise riske edilmeyerek oynatılmamıştı.

Trabzonspor'a gelen Marek Hamsik fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararıBeklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyorYılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Herkes 'Kral'ı konuşuyor! Burak Yılmaz Avrupa'da rekor kırdı

Herkes 'Kral'ı konuşuyor! Burak Yılmaz Avrupa'da rekor kırdı

Süper Lig'de dev takas

Süper Lig'de dev takas

Beşiktaş'ta kriz! Teklifi kabul etmedi

Beşiktaş'ta kriz! Teklifi kabul etmedi

Beşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladı

Beşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

Ersun Yanal geri dönüyor!

Ersun Yanal geri dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.