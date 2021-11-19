Marek Hamsik'ten alkış alan hareket

Slovakya Milli Takımı'nın kampında bulunan 34 yaşındaki Hamsik, uçağını erkene alıp antrenmana çıktı. Tecrübeli ismin bu hareketi hem teknik heyet hem de takım arkadaşları tarafından tebrik gördü.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

Slovakya'nın Slovenya ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Marek Hamsik ikinci yarıya çıkmamıştı.

Hamsik maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın ilk dakikasından itibaren baldırımda sertleşme oldu, hafif de bir acı hissettim. Endişelendim ve gergin oynadım. Risk almak istemedim, ikinci yarıda oynamadım" diye konuştu.

Hamsik düz koşu yaptı

Marek Hamsik Slovakya'nın Malta ile oynadığı karşılaşmada ise riske edilmeyerek oynatılmamıştı.

Trabzonspor'a gelen Marek Hamsik fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı



